सूरजपुर में दर्दनाक हादसा, बोरवेल गाड़ी से नाबालिग लड़के की मौत
सूरजपुर में बोरवेल खनन कार्य के दौरान एक नाबालिग मजदूर की मौत हो गई. इस केस में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 5, 2026 at 5:36 PM IST
सूरजपुर: शुक्रवार को सूरजपुर के खालबहरा गांव में एक दर्दनाक घटना घट गई. यहां बोरवेल खनन कार्य के दौरान एक नाबालिग की मौत हो गई. वह मजदूरी का कार्य करता था. बताया जा रहा है कि बोरवेल गाड़ी के चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई है. घटना चांदनी थाना क्षेत्र के खालबहरा गांव की है. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. एसडीओपी अभिषेक पैकरा का कहना है कि नाबालिग से मजदूरी कराना अपराध है. पुलिस इसे लेकर भी जांच कर रही है.
वाहन बैक करते वक्त हुआ हादसा
शुक्रवार को खालबहरा गांव में बोर खनन का कार्य चल रहा था। इसके लिए एक बोरवेल मशीन और उससे संबंधित वाहन मौके पर मौजूद था.दोपहर के समय सभी मजदूर खाना खाने के बाद आराम कर रहे थे. इसी दौरान एक नाबालिग मजदूर वाहन के पीछे जाकर सो गया. वाहन चालक को इस बात की जानकारी नहीं थी कि गाड़ी के पीछे कोई मौजूद है बताया जा रहा है कि चालक वाहन को धूप से हटाकर छांव में खड़ा करने के लिए पीछे की ओर बैक कर रहा था. इसी दौरान वाहन के पीछे सो रहा नाबालिग उसकी चपेट में आ गया. वाहन के नीचे आने से उसे गंभीर चोटें लगीं और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
इस केस में आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. नाबालिग से मजदूरी कराना अपराध है. इस एंगल से भी पुलिस केस की जांच कर रही है- अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर
पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं. वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया है. आगे की जांच चल रही है.