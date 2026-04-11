पलामू में फ्लाईओवर से गिरकर नाबालिग की मौत, रील बनाने में जान जाने की आशंका
पलामू में अधूरे फ्लाईओवर से गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई. मौत का कारण रील बताया जा रहा है.
Published : April 11, 2026 at 10:11 AM IST
पलामूः जिले के सदर थाना क्षेत्र के चायकी में नेशनल हाईवे के अधूरे फ्लाईओवर से नीचे गिरने से एक 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई है. नाबालिग की पहचान सदर थाना क्षेत्र के पोखराहा के रहने वाले अमन उराव के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
फ्लाईओवर पर बर्थडे सेलिब्रेशन
दरअसल, नेशनल हाईवे 39 का फोरलेन का कार्य चल रहा है और चियाकि में फ्लाईओवर अधूरा बना हुआ है. इस फ्लाईओवर पर बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया था, जहां नाबालिग भी स्कूटी से पहुंचा था. स्कूटी चलाने के दौरान वह फ्लाईओवर के अंतिम छोर पर पहुंच गया और नीचे जा गिरा. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं चिंतक मौके पर पहुंचे.
फ्लाईओवर से नीचे गिरने के कारण एक नाबालिग की मौत हुई है. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि रील्स बनाने के दौरान यह हादसा हुआ है. आगे की जांच की जा रही है. मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है:-लालजी, सदर थाना प्रभारी
फ्लाईओवर पर न जाने की चेतावनी
पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. फ्लाईओवर के पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अवरोध भी बनाया गया है और फ्लाईओवर पर नहीं जाने की चेतावनी भी जारी की गई है. इसके बावजूद कई लोग फ्लाईओवर पर चलने से बाज नहीं आते हैं.
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