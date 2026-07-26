ETV Bharat / state

मनोज मीणा हत्याकांड: पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का किया खुलासा, 4 नाबालिग निरुद्ध

थाना प्रभारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि कुहावनी गांव निवासी 16 वर्षीय मनोज मीणा पुत्र मुन्ना लाल मीणा गत 19 जुलाई को पशुओं को चराने जंगल में ले गया था. पंजाबी पुरा एवं निधारा गांव के खेतों में पशु चर रहे थे और मनोज मीणा खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था. इसी दौरान पीछे से घात लगाकर चार लड़के डंडे हाथों में लेकर पहुंच गए और मनोज मीणा के सिर पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए. आरोपी तब तक हमले करते रहे, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई. हत्या करने के बाद आरोपी लाश को खींचकर झाड़ियां तक ले गए और प्लास्टिक की तिरपाल से ढककर मौके से फरार हो गए.

धौलपुर: बाड़ी सदर थाना पुलिस ने चर्चित मनोज मीणा हत्याकांड का खुलासा किया है. हत्या के मामले में चार नाबालिग लड़कों को निरुद्ध किया गया है. आरोपियों ने योजना बनाकर मनोज की जंगल में हत्या की थी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया था.

पढ़ें: पशु चराने गए किशोर की पत्थर से कुचलकर हत्या, ग्रामीणों में आक्रोश, 12 घंटे बाद खुला जाम

थाना प्रभारी ने बताया कि गत 19 जुलाई को देर शाम को जब मनोज मीणा घर नहीं पहुंचा, तो परिजन और ग्रामीण जंगल में देखने पहुंचे. काफी तलाश करने के बाद डेड बॉडी झाड़ियां में बरामद हुई थी. परिजनों की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया. एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए. थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि हत्या का अभियोग पंजीबद्ध करने के बाद मामले के खुलासे के लिए स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस ने तकनीकी और परंपरागत पुलिसिंग के माध्यम से मामले का पर्दाफाश किया.

पढ़ें: वैर कस्बे से बहाने से ले गए, धौलपुर में गला घोंटकर की हत्या, 16 महीने बाद पुलिस ने खोला राज

प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला: थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक मनोज मीणा ने हाल ही में कक्षा 12वीं पास कर बाड़ी राजकीय कॉलेज में दाखिला लिया था. करीब 5 दिन पहले किसी लड़की को लेकर उसका कुछ लड़कों से बाड़ी शहर में विवाद हुआ था. इस दौरान चारों लड़क सबक सिखाने की धमकी देकर चले गए थे. 19 जुलाई को चारों ने मनोज मीणा की हत्या की योजना बनाई थी. मनोज जब पशुओं चराने जंगल में जा रहा था, तब उसकी रैकी की गई. रैकी कर रहे लड़के की ओर से इशारा मिलते ही जंगल में डंडों से हमला कर मनोज की हत्या कर दी गई. हत्या से आक्रोशित लोगों ने 19 जुलाई की रात्रि को ही बाड़ी बसेड़ी मार्ग पर डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया था. पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा के दखल के बाद पुलिस और ग्रामीणों में सहमति बनी.