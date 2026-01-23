ETV Bharat / state

दुष्कर्म के बाद नाबालिग बनी मां, डॉक्टरों की निगरानी में बच्चा, शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया था शोषण

सूरजपुर : बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है. इस घटना ने समाज के काले सच की तस्वीर सामने लाई है. जिस नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है वो महज पंद्रह साल की है. उसे ना तो अपने भविष्य के बारे में कुछ पता है और ना ही ये समझ में आ रहा है कि जिसकी खुद की उम्र चीजों को समझने की है,वो कैसे बच्चे का लालन पोषण करेगी.फिलहाल डॉक्टरों की टीम के मुताबिक नाबालिग और बच्चे की हालत स्थिर है.

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण

साल 2025 में पीड़िता को उसके गांव में रहने वाले आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था. शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ आरोपी गलत काम करता रहा. 7 महीने की गर्भवती होने के बाद पीड़िता जब स्कूल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ी.जांच कराने पर पता चला कि पीड़िता गर्भवती है. शिक्षकों ने इसकी सूचना तुरंत परिजनों को दी. परिजनों ने नाबालिग की स्थिति देखते हुए बसदेई पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद गांव से आरोपी की गिरफ्तारी की और उसे जेल भेज दिया.