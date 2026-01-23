दुष्कर्म के बाद नाबालिग बनी मां, डॉक्टरों की निगरानी में बच्चा, शादी का झांसा देकर आरोपी ने किया था शोषण
सूरजपुर में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है. डॉक्टरों की निगरानी में जज्चा बच्चा की देखभाल की जा रही है.
सूरजपुर : बसदेई पुलिस चौकी क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है. इस घटना ने समाज के काले सच की तस्वीर सामने लाई है. जिस नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है वो महज पंद्रह साल की है. उसे ना तो अपने भविष्य के बारे में कुछ पता है और ना ही ये समझ में आ रहा है कि जिसकी खुद की उम्र चीजों को समझने की है,वो कैसे बच्चे का लालन पोषण करेगी.फिलहाल डॉक्टरों की टीम के मुताबिक नाबालिग और बच्चे की हालत स्थिर है.
शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण
साल 2025 में पीड़िता को उसके गांव में रहने वाले आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया था. शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ आरोपी गलत काम करता रहा. 7 महीने की गर्भवती होने के बाद पीड़िता जब स्कूल गई तो उसकी तबीयत बिगड़ी.जांच कराने पर पता चला कि पीड़िता गर्भवती है. शिक्षकों ने इसकी सूचना तुरंत परिजनों को दी. परिजनों ने नाबालिग की स्थिति देखते हुए बसदेई पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज करने के बाद गांव से आरोपी की गिरफ्तारी की और उसे जेल भेज दिया.
बसदेई चौकी अंतर्गत मामला था.इसमें नवंबर 2025 को मामला दर्ज किया गया था कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है.इस केस में आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया था.नाबालिग ने कुछ समय पहले ही बच्चे को जन्म दिया है.डॉक्टरों की निगरानी में बच्चे को रखा गया है- अभिषेक पैकरा,एसडीओपी
आर्थिक रुप से कमजोर है परिवार
अब पीड़िता ने सुरक्षित बच्चे को जन्म दे दिया है. अस्पताल में भर्ती दोनों की देखभाल हो रही है. लेकिन गरीबी से जूझते परिवार के सामने अब आर्थिक संकट है.नवजात के भविष्य और पीड़िता की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? प्रशासन की ओर से क्या कल्याणकारी पहल होगी, यह समय बताएगा. ये मामला नाबालिगों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की पोल खोलता है. समाज, पुलिस और प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना विकास की बातें खोखली हैं. पीड़िता के परिवार को तत्काल सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे इस विपदा से उबर सकें.
