बिजनौर में नाबालिग की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार

सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय अरमान की हत्या हुई है. मामले की जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
बिजनौर में 15 साल के अरमान की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : January 20, 2026 at 10:20 PM IST

Published : January 20, 2026 at 10:20 PM IST

2 Min Read
बिजनौर: नजीबाबाद के जलालाबाद क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने किशोर पर डंडे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. बच्चे ने सड़क पर ही मौत हो गयी. पंचायत घर के पास हुई इस हत्या से लोग सहम गए हैं. हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला: सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद चौकी के पंचायत घर के पास किसी अज्ञात लोगों ने 15 वर्षीय अरमान पर डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. लोगों को किशोर जमीन पर तड़पता हुआ मिला. मोहल्ले वालों ने जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, तो वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अरमान के मुंह पर गंभीर घाव थे: सीओ नितेश प्रताप सिंह ने कहा कि जलालाबाद के शेख सराय का रहने वाला अरमान पुत्र स्वर्गीय महबूब अपने परिवार के साथ राहुखेड़ी में किराए के मकान पर रह रहा था. मंगलवार 8 बजे जलालाबाद पंचायत घर के पास कुछ लोगों को अरमान खून में लथपथ सड़क पर तड़पता हुआ मिला. अरमान के मुंह पर गंभीर घाव के निशान थे. पास में डंडा पड़ा हुआ था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं.

टायर पंचर मरम्मत की दुकान पर काम करता था: घायल को निकट के निजी अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अरमान टायर पंचर मरम्मत की दुकान पर काम करता था. सूचना पर सीओ नितेश प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष राहुल सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. किशोर की मौत से गुस्साए परिजन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भेज दिया.

