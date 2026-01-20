ETV Bharat / state

बिजनौर में नाबालिग की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, आरोपी फरार

बिजनौर: नजीबाबाद के जलालाबाद क्षेत्र में अज्ञात बदमाश ने किशोर पर डंडे से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. बच्चे ने सड़क पर ही मौत हो गयी. पंचायत घर के पास हुई इस हत्या से लोग सहम गए हैं. हत्यारोपी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

अज्ञात लोगों ने किया जानलेवा हमला: सीओ नितेश प्रताप सिंह ने बताया कि नजीबाबाद थाना क्षेत्र के जलालाबाद चौकी के पंचायत घर के पास किसी अज्ञात लोगों ने 15 वर्षीय अरमान पर डंडे से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. लोगों को किशोर जमीन पर तड़पता हुआ मिला. मोहल्ले वालों ने जब बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, तो वहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.

अरमान के मुंह पर गंभीर घाव थे: सीओ नितेश प्रताप सिंह ने कहा कि जलालाबाद के शेख सराय का रहने वाला अरमान पुत्र स्वर्गीय महबूब अपने परिवार के साथ राहुखेड़ी में किराए के मकान पर रह रहा था. मंगलवार 8 बजे जलालाबाद पंचायत घर के पास कुछ लोगों को अरमान खून में लथपथ सड़क पर तड़पता हुआ मिला. अरमान के मुंह पर गंभीर घाव के निशान थे. पास में डंडा पड़ा हुआ था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचीं.