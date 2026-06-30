दोस्तों संग स्विमिंग पूल में नहाकर लौट रहा था घर, कार सवार बदमाशों ने पीट-पीटकर मार डाला, जानें वजह
लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के बांधला नहर रोड पर कर में बाइक टच होने को लेकर हुए विवाद में किशोर की जान चली गई.
Published : June 30, 2026 at 11:02 AM IST
गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी में रोडरेज का एक मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया. बाइक और कार की हल्की टक्कर के बाद 17 वर्षीय छात्र को कथित तौर पर कार सवारों ने अगवा किया, प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में ले जाकर बेरहमी से पीटा और मौके से फरार हो गए. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने एक बार फिर जनपद पुलिस के सामने कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.
आरोप है कि कार और बाइक में हल्की सी टक्कर हुई थी. इसके बाद कार में सवार युवकों और छात्र का विवाद हो गया और उन्होंने किशोर को गाड़ी में डालकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले गए जहां उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई. किशोर के दो दोस्त जब पीछा करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुंचे तो युवक किशोर को छोड़कर भाग गए. किशोर बेहोशी की हालत में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पड़ा हुआ था.
दोस्त किशोर को घर लेकर आए. किशोर के परिजनों ने उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया. मिली जानकारी के मुताबिक, पहले युवकों ने किशोर की सड़क पर पिटाई की फिर अपने साथ प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले गए. फिलहाल, आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, किशोर मूल रूप से दिल्ली के मुस्तफाबाद कॉलोनी का रहने वाला है. वह अपने दोस्त इब्राहिम और नदीम के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पहुंचा था. वहीं से लौटते हुए रास्ते में यह घटना घटी.
थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग मुस्तफाबाद, लोनी का रहने वाला है. वह कहीं जा रहा था और उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी. जिस पर उनकी कहासुनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी. उसके साथियों ने नाबालिग को उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है.उसके परिवार ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई. इसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. - सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण
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