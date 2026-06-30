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दोस्तों संग स्विमिंग पूल में नहाकर लौट रहा था घर, कार सवार बदमाशों ने पीट-पीटकर मार डाला, जानें वजह

गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी में रोडरेज का एक मामूली विवाद खूनी वारदात में बदल गया. बाइक और कार की हल्की टक्कर के बाद 17 वर्षीय छात्र को कथित तौर पर कार सवारों ने अगवा किया, प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में ले जाकर बेरहमी से पीटा और मौके से फरार हो गए. इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्‍टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने एक बार फिर जनपद पुलिस के सामने कानून व्यवस्था का बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

आरोप है कि कार और बाइक में हल्‍की सी टक्‍कर हुई थी. इसके बाद कार में सवार युवकों और छात्र का विवाद हो गया और उन्‍होंने किशोर को गाड़ी में डालकर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस ले गए जहां उसकी बुरी तरह से पिटाई की गई. किशोर के दो दोस्त जब पीछा करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पहुंचे तो युवक किशोर को छोड़कर भाग गए. किशोर बेहोशी की हालत में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में पड़ा हुआ था.