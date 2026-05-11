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1 रुपए के लिए नाबालिग की बेरहमी से पिटाई, गंभीर घायल, पुलिस ने आरोपियों की निकाली परेड

हनुमानगढ़: सोशल मीडिया पर नाबालिग के साथ बेरहमी से मारपीट का एक वीडियो सामने आया था, जो भादरा थाना क्षेत्र के मलसीसर गांव के बस स्टैंड का है. इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा और परेड निकाली. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. नाबालिग की हालत गंभीर है.

नोहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी ने बताया कि मलसीसर निवासी जितेन्द्र कुमार ने भादरा थाने में एक रिपोर्ट दी, जिसमें पुलिस को बताया कि उनका नाबालिग बेटा भादरा से बस में सवार होकर गांव बोझला जा रहा था. बस किराए को लेकर उनके बेटे की बहस हो गई. किराया 11 रुपए था, लेकिन उसके पास 10 रुपए थे खुल्ले पैसे नहीं थे.

हरियाणा के हिसार में भर्ती : इस पर कंडक्टर ने कहा कि 'एक रुपए नहीं तो टिकट भी नहीं'. इस पर बेटे ने मोबाइल से वीडियो बनाना चाहा तो कंडेक्टर से उसकी मामूली बहस हुई, लेकिन बात खत्म हो गई. इस दौराम बस में सवार नाबालिग के ही गांव का भगवानाराम पुत्र चुनीराम महिया भी मौजूद था, जो कंडक्टर और चालक की जान पहचान का था. उसने कंडक्टर का पक्ष लेते हुए अपने अन्य साथियों को मलसीसर गांव के अड्डा पर बुलाया और नाबालिग के साथ लाठी-डंडों और रॉड से बेरहमी से मारपीट की. इसमें वो गंभीर घायल हो गया, जिसके बाद उसे हरियाणा के हिसार में भर्ती किया गया है.