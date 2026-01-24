ETV Bharat / state

रोहतक में मामूली सी कहासुनी में मर्डर, हमलावरों ने पीछा कर मंदिर से निकाला, चाकू से गोदकर मार डाला

मामूली कहासुनी में रोहतक निवासी एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई.

Murder In Rohtak
मामूली कहासुनी में चाकू गोदकर हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 24, 2026 at 7:51 PM IST

2 Min Read
रोहतक: स्थानीय पाडा मोहल्ले में उस समय सनसनी फैल गई जब दो गुटों में झगड़े के बाद सावन नाम के युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. सावन की पत्नी ने कहा कि " मेरे पति को घेर कर मौत के घाट उतार दिया गया. हमारी मांग है कि हमें इंसाफ मिले. दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए." घटना के बाद मौके पर पुलिस जांच में जुट गई है. दोषियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम काम कर रही है.

मृतक के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैंः सावन के परिजनों ने बताया कि हमलावरों के साथ पहले कोई रंजिश नहीं थी. आज आपस में मामूली सी कहासुनी हो गई थी जिसके बाद दोनों गुट आपस में हमलावर हो गए. सावन पर हमला करने के लिए 50 मीटर तक पीछा करते रहे, बचने के लिए सावन मंदिर में छुप गया था लेकिन हमलावरों ने वहां से उसे निकालकर चाकू गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी. सावन एनडीपीएस एक्ट के अंदर जेल में बंद था और जमानत पर बाहर आया हुआ था. सावन की पत्नी ने कहा कि उसके पास छोटे-छोटे दो बच्चे हैं. सावन की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

50 मीटर दौड़ाकर युवक की हत्या (Etv Bharat)

जांच में जुटी पुलिसः घटनास्थल पर पहुंचे पाडा मोहल्ला चौकी इंचार्ज सुरेंद्र दहिया ने बताया की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. दो गुटों के आपसी झगड़े में सावन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है. अभी जांच की जा रही है की कितने हमलावर थे, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीम काम कर रही है. पूरे मामले की जांच के बाद जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

Murder In Rohtak
सावन (File Photo)
