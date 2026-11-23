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प्राइवेट हॉस्पिटल में नाबालिग से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई वारदात, वार्ड बॉय पर POCSO का मामला दर्ज

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

सागर : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. हॉस्पिटल में कार्यरत एक वार्ड बॉय ने 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया है. मामला अस्पताल के सीसीटीवी में भी कैद हुआ है. वारदात के बाद नाबालिग के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है. नाबालिग एक दुर्घटना के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंची थी, जहां वार्ड बॉय ने कथित तौर पर लड़की के साथ अश्लील हरकत की.