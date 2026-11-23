प्राइवेट हॉस्पिटल में नाबालिग से छेड़छाड़, CCTV में कैद हुई वारदात, वार्ड बॉय पर POCSO का मामला दर्ज
सागर के पथरिया जाट में स्थित निजी अस्पताल का मामला, एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए पहुंची थी नाबालिग, तभी हुई छेड़छाड़. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 11:33 AM IST
सागर : शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. हॉस्पिटल में कार्यरत एक वार्ड बॉय ने 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग के साथ अश्लील हरकत को अंजाम दिया है. मामला अस्पताल के सीसीटीवी में भी कैद हुआ है. वारदात के बाद नाबालिग के परिजनों ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराया है. नाबालिग एक दुर्घटना के बाद इलाज के लिए निजी अस्पताल पहुंची थी, जहां वार्ड बॉय ने कथित तौर पर लड़की के साथ अश्लील हरकत की.
निजी अस्पातल में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत
मामला शहर के सिविल लाइन थाना इलाके अंतर्गत पथरिया जाट में स्थित निजी अस्पताल का है. वार्ड में भर्ती नाबालिग के परिजनों के मुताबिक लड़की के साथ शारीरिक छेड़छाड़ की गई. वहीं, वारदात के बाद अस्पताल से वार्ड बॉय फरार हो गया, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने अस्पताल में लगे कैमरों को चेक किया. बताया गया कि वार्ड बॉय की हरकत कैमरों में भी कैद हो गई. अस्पताल के सीसीटीवी में नजर आता है कि 16 वर्षीय नाबालिग वार्ड में भर्ती है, तभी वार्ड बॉय उसके पास आता है. वीडियो के आधार पर सिविल लाइन पुलिस को तत्काल सूचना दी गई.
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सिविल लाइन पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्ची के परिजनों ने सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद वार्ड बॉय पर मामला दर्ज कर लिया गया है.
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पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
सिविल लाइन थाना प्रभारी सुरेन्द्र सिंह ने बताया, '' शनिवार रात को पथरिया जाट के पास स्थित बरगद अस्पताल में एक वार्ड ब्याॅय ने अस्पताल में भर्ती एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया. परिजनों ने लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और अस्पताल के सीसीटीवी में उसके रिकॉर्ड होने की बात कही, जिसपर आरोपी वार्ड ब्याॅय के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO) की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी घटना के बाद फरार हो गया है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में लिया गया है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी होगी. मामले की जांच की जा रही है.''