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रायपुर में पेपर कटर से हत्या, आरोपी नाबालिग गिरफ्तार, रायपुर पुलिस की कार्रवाई

रायपुर पुलिस का एक्शन ( ETV BHARAT )

रायपुर: राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर में पेपर कटर से एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग की हत्या कर दी. घटना शनिवार की थी. इस केस में पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम जोन पुलिस ने नाबालिग को अरेस्ट किया है. मर्डर की इस वारदात ने लोगों को सकते में डा दिया. किस तरह एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग को पेपर कटर से मौत के घाट उतार दिया.