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रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अपमान करने वाला किशोर निरुद्ध, ब्लैक स्प्रे बरामद

रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी किशोर को पुलिस ने पकड़ लिया है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Minor accused detained of tampering with Dr Shyama Prasad Mukherjee statue in Ranchi
अरगोड़ा थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 4:12 PM IST

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रांचीः शहर के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चेहरे पर काला रंग पोतने और अमर्यादित शब्द लिखने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया है. उसकी निशानदेही और स्वीकारोक्ति के आधार पर घटना में इस्तेमाल किया गया ब्लैक स्प्रे का डिब्बा भी बरामद किया गया है.

रांची पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस के अनुसार, इस संबंध में इन्द्रजीत कुमार यादव ने अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दी थी. शिकायत के आधार पर अरगोड़ा थाना कांड संख्या 259/2026, दिनांक 28 सितंबर 2026 दर्ज किया गया. मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 324(3) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई. अरगोड़ा थाना की पुलिस और तकनीकी शाखा की टीम ने मामले की जांच शुरू की. घटनास्थल से मिले तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी तक पहुंच बनाई और मामले का खुलासा किया.

ब्लैक स्प्रे बरामद

पुलिस ने बताया कि निरुद्ध किए गए किशोर से पूछताछ के दौरान घटना में इस्तेमाल किए गए ब्लैक स्प्रे के डिब्बे की जानकारी मिली, जिसे बरामद कर लिया गया. इसके अलावा पुलिस ने एक आईफोन भी जब्त किया है. पुलिस के मुताबिक, विधि विरुद्ध किशोर को 29 सितंबर 2026 को विधिवत निरुद्ध कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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मूर्ति पर कालिख पोतने वाला निरुद्ध
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DR SHYAMA PRASAD MUKHERJEE STATUE
TAMPERING WITH STATUE

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