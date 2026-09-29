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रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अपमान करने वाला किशोर निरुद्ध, ब्लैक स्प्रे बरामद

अरगोड़ा थाना ( ETV Bharat )

रांचीः शहर के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के चेहरे पर काला रंग पोतने और अमर्यादित शब्द लिखने के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है. पुलिस ने इस मामले में एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया है. उसकी निशानदेही और स्वीकारोक्ति के आधार पर घटना में इस्तेमाल किया गया ब्लैक स्प्रे का डिब्बा भी बरामद किया गया है.