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बस्तर में आवासीय खेल अकादमी खोलने की तैयारियां, प्लेयर्स को मिलेंगी कई सुविधाएं

बस्तर में खेल के मोर्चे पर अच्छी खबर है. जिला प्रशासन इस साल से यहां आवासीय खेल अकादमी की शुरुआत करने जा रहा है. खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा जगदलपुर में इसी वित्तीय वर्ष से एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी के बालक वर्ग के लिए बस्तर की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं.

जगदलपुर : छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग खेल के मामले में प्रतिभावान खिलाड़ियों से भरा पड़ा है. यहां पर साय सरकार ने बस्तर ओलंपिक सहित कई खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया. इन खेल प्रतियोगिताओं में बस्तर के टैलेंट को पूरी दुनिया ने ने देखा.

खिलाड़ियों से बात करती तनुजा सलाम (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ खेल एवं युवा विभाग की पहल

इस बड़े प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द लागू करने का काम छत्तीसगढ़ का खेल और युवा विभाग कर रहा है. इसके लिए उपलब्ध अधोसंरचनाओं का निरीक्षण करने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने रायपुर से आए विभागीय अधिकारियों की टीम के साथ जगदलपुर का विशेष दौरा किया. दौरे के दौरान संचालक ने खेल विभाग के स्थानीय अधिकारियों के साथ अकादमी के संचालन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने खिलाड़ियों के लिए तैयार की जा रही आवास व्यवस्था, भोजन प्रबंधन, स्कूल और शिक्षा की सुविधा, वाहन व्यवस्था और आधुनिक खेल सामग्री सहित तमाम मूलभूत आवश्यकताओं का गहन निरीक्षण किया.

बस्तर क्षेत्र में इस आवासीय खेल अकादमी के प्रारंभ होने से स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. जिससे वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर पदक अर्जित करने में सफल होंगे. बस्तर क्षेत्र के विकास में यह अकादमी मील का पत्थर साबित होने जा रही है- तनुजा सलाम, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़

खेल अकादमी में कैसे होगा एडमिशन ?

इस पहले आवासीय खेल अकादमी में प्रवेश के लिए बहुत जल्द चयन ट्रायल का विज्ञापन जारी किया जाएगा. जिसमें 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे. अकादमी में कुल 65 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा. जिसमें फुटबॉल के लिए 25, एथलेटिक्स के लिए 20 और आर्चरी के लिए 20 सीटें निर्धारित की गई हैं.

इस अकादमी में खेल विभाग खिलाड़ियों को मुफ्त में ट्रेनिंग मुहैया कराएगी. इसके साथ उनके रहने और भोजन का इंतजाम भी मुफ्त में रहेगा. इस अकादमी में खेल उपकरण, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा, खेल किट और इलाज जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी.