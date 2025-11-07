दिल्ली-NCR में शहरी मोबिलिटी को लेकर अब नई रणनीति पर काम कर रही MoHUA, जानिए पूरा प्लान
'दिल्ली-NCR में बढ़ते विकास के साथ बेहतर मोबिलिटी के लिए सिर्फ मेट्रो नहीं, हर स्तर पर चाहिए ट्रांसपोर्ट सुधार'- जयदीप
Published : November 7, 2025 at 2:47 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में विकास की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ट्रैफिक व मोबिलिटी की चुनौतियां भी बढ़ी है. रोजाना लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जिससे जाम व प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. इस बदलते परिदृश्य में शहरी मोबिलिटी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अब नई रणनीति पर काम कर रही है.
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के ओएसडी जयदीप ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि “जब किसी शहर में विकास होता है, तो मोबिलिटी की समस्या आती है, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हुआ है. इन इलाकों में डेवलपमेंट जितनी तेजी से हुआ है, उसी तेजी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ी है. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा और जाम की समस्या सामने आई. लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है.
जयदीप ने कहा कि सिर्फ मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने से ही समस्या का हल नहीं निकलेगा. मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ध्यान देना होगा. हर जगह मेट्रो नहीं पहुंच सकती, इसलिए बस सर्विस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर बढ़ते जाम के कारण बसों की रफ्तार प्रभावित होती है. ऐसे में आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और मेट्रो विस्तार एक उपयोगी विकल्प बन सकते हैं. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स की लागत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दीर्घकाल में ये शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्थायी समाधान हैं.
''मोबिलिटी केवल परिवहन नहीं, बल्कि शहरी जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है. अगर हमें रहने योग्य शहर चाहिए तो ट्रांसपोर्ट को आरामदायक, सस्ता व सुलभ बनाना ही होगा. आज जरूरत इस बात की है कि शहरीकरण व मोबिलिटी को अलग-अलग न देखा जाए, बल्कि एकीकृत दृष्टिकोण से प्लानिंग की जाए. यही दिल्ली-एनसीआर जैसे तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्रों के लिए टिकाऊ विकास की राह तैयार करेगा.''- जयदीप, ओएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय
शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक व कुशल बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू
जयदीप ने बताया; ''मंत्रालय ने शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आधुनिक व कुशल बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम शुरू किया है. हमारा लक्ष्य केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाना है. इसके लिए हम टेक्नोलॉजी व इनोवेशन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. चाहे वह इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम हो, इलेक्ट्रिक बसें हों या डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स.''
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के ओएसडी ने बताया कि देश में पीएम ई-बस सेवा जैसे कार्यक्रम इसी सोच से आगे बढ़े हैं, जिससे न केवल सार्वजनिक परिवहन सस्ता हुआ बल्कि पर्यावरण पर दबाव भी कम हुआ है. दिल्ली-एनसीआर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मोबिलिटी पहले से बेहतर होगी. अर्बन डेवलपमेंट के साथ-साथ मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है. मेट्रो, बस, ई-बाइक, पैदल पथ व साइकिल ट्रैक जैसे विकल्पों को एक-दूसरे से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है, जिससे नागरिकों को हर स्तर पर सहज ट्रांसपोर्ट उपलब्ध हो सके.
अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 7 से 9 नवंबर के बीच
जयदीप ने यह भी बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ़ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 7 से 9 नवंबर के बीच किया जा रहा है. इसमें देश-विदेश के विशेषज्ञों के साथ एक राउंड टेबल होगी, जिसमें शहरी मोबिलिटी से जुड़ी चुनौतियों और समाधानों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. यह भी तय किया जाएगा कि आने वाले वर्षों में दिल्ली-एनसीआर में किस दिशा में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: