दिल्ली-NCR में शहरी मोबिलिटी को लेकर अब नई रणनीति पर काम कर रही MoHUA, जानिए पूरा प्लान

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में विकास की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ट्रैफिक व मोबिलिटी की चुनौतियां भी बढ़ी है. रोजाना लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं, जिससे जाम व प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है. इस बदलते परिदृश्य में शहरी मोबिलिटी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अब नई रणनीति पर काम कर रही है.

मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के ओएसडी जयदीप ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि “जब किसी शहर में विकास होता है, तो मोबिलिटी की समस्या आती है, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए दीर्घकालिक सोच के साथ काम करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे क्षेत्रों में तेजी से शहरीकरण हुआ है. इन इलाकों में डेवलपमेंट जितनी तेजी से हुआ है, उसी तेजी के साथ वाहनों की संख्या भी बढ़ी है. इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ा और जाम की समस्या सामने आई. लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए कई स्तरों पर काम चल रहा है.

शहरी मोबिलिटी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अब नई रणनीति पर काम कर रही (ETV Bharat)

जयदीप ने कहा कि सिर्फ मेट्रो नेटवर्क को बढ़ाने से ही समस्या का हल नहीं निकलेगा. मोबिलिटी इंप्रूवमेंट के लिए मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ध्यान देना होगा. हर जगह मेट्रो नहीं पहुंच सकती, इसलिए बस सर्विस और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाना उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि सड़कों पर बढ़ते जाम के कारण बसों की रफ्तार प्रभावित होती है. ऐसे में आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) और मेट्रो विस्तार एक उपयोगी विकल्प बन सकते हैं. हालांकि, इन प्रोजेक्ट्स की लागत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन दीर्घकाल में ये शहरी ट्रैफिक मैनेजमेंट का स्थायी समाधान हैं.