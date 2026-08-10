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दिल्ली फायर सर्विस में 10,743 नए पदों को गृह मंत्रालय की हरी झंडी, जानिए किन पदों पर कितनी भर्ती व क्या हैं नियम

सभी 71 फायर स्टेशनों की जरूरतों का ध्यान रखा गया: ये पूरी गणना गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल (SFAC) के दिशानिर्देशों और दिल्ली में कार्यरत सभी 71 फायर स्टेशनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है. गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को दिल्ली सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स (एआर) डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो जाएगा.दिल्ली फायर सर्विस को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक, ऑपरेशन्ल, तकनीकी व सपोर्टिंग हर स्तर पर पदों में अभूतपूर्व इजाफा किया गया है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली को सुरक्षित बनाने व अग्निशमन तंत्र को आधुनिक मानकों पर खड़ा करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है. दिल्ली फायर सर्विस (डीएफएस) के चीफ फायर ऑफिसर (सीएफओ) एके मालिक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय के डायरेक्टरेट जनरल फायर सर्विस के रीस्ट्रक्चरिंग (पुनर्गठन) प्लान को मंजूरी दे दी है. इसके तहत दिल्ली फायर सर्विस में कुल 10,743 अतिरिक्त नए पदों के सृजन पर मुहर लगाई गई है. इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी के बाद दिल्ली फायर सर्विस में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या वर्तमान 3,175 से बढ़कर 13,918 हो जाएगी.



- ऑपरेशन्ल कैडर : (कुल 5,069 पद)

- फायर ऑपरेटर: 3,823 पद

- लीडिंग फायरमैन: 776 पद

- सब ऑफिसर (ST): 294 पद

- स्टेशन ऑफिसर (SO): 176 पद

- सुपरवाइजरः कुल 47 नए पद



दिल्ली के प्रशासनिक राजस्व जिलों के अनुसार अग्निशमन विभाग का पुनर्गठन करते हुए पूरे शहर को 5 जोन, 13 डिवीजन व 39 सब-डिवीजन में बांटा गया है. इसके प्रभावी संचालन के लिए अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं.

-डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर (DCFO - Level 12): 4 अतिरिक्त पद

- डिविजनल ऑफिसर (DO - Level 11): 11 अतिरिक्त पद

- असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर (ADO - Level 10): 32 अतिरिक्त पद



स्पेशलाइज्ड रेस्पॉन्स टीम व यूनिट्स: सीएफओ एके मलिक ने बताया कि आधुनिक आपदाओं, रासायनिक हादसों व ऊंची इमारतों में बचाव कार्य के लिए हैजमेट वैन, सीबीआरएन रेस्पॉन्स व्हीकल्स व एरियल लेडर प्लेटफॉर्म जैसी विशेष गाड़ियों के संचालन हेतु 3,546 पदों को मंजूरी दी गई है. ट्रेनिंग, प्रिवेंशन व स्पेशल बटालियन के लिए 608 पद. स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 294 पद (अब तक यहां कोई स्वीकृत पद नहीं था). फायर प्रिवेंशन हेडक्वार्टर विंग 170 पद (अग्नि सुरक्षा नियमों के पालन व एनओसी प्रक्रिया के लिए). सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन के लिए 144 पद (विशेष खोज व बचाव अभियानों के लिए). तकनीकी व प्रशासनिक सपोर्टिंग विंग के लिए 320 पद. वर्कशॉप/ऑटोमोबाइल विंग के लिए 150 पद हैं. वहीं, कम्यूनिकेशन विंग में 137 पद, लीगल विंग में 11 पद (अदालती मामलों के त्वरित निपटारे के लिए) और ऑपरेशन्स बैंड के लिए 9 पद स्वीकृत हुए हैं.

दिल्ली फायर सर्विस में बनेगा नया आईटी विंगः सीएफओ वर्कशॉप इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर व 24x7 डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए पहली बार आईटी विंग बनाया जाएगा. इससे तकनीकी सेवाएं बेहतर होंगी. साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा भी मिलेगा. काम में पारदर्शिता के साथ तेजी भी आएगी. आईटी विंग के शुरू होने से दिल्ली फायर सर्विस तकनीकी रूप से और मजबूत होगा. दिल्ली के फायर स्टेशनों पर 24 घंटे ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,153 एमटीएस पदों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें रसोइया, धोबी व मोची जैसे पद शामिल हैं.

भर्ती नियमों में दी गई है ऐतिहासिक ढील: चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक ने युवाओं के हित में एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है. पहले फायर ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों के पास हैवी मोटर व्हीकल (HMV) यानी भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य था, जिसके कारण हजारों योग्य युवा आवेदन करने से वंचित रह जाते थे. अब जिन अभ्यर्थियों के पास केवल कार या हल्के वाहन चलाने का लाइसेंस है, वे भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे. शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के साथ-साथ कड़ा शारीरिक परीक्षण पास करना होगा.चयन के बाद विभाग में शामिल होने पर दो साल के भीतर कर्मचारियों को अपने LMV लाइसेंस को HMV में अपग्रेड करवाना होगा.



स्टाफ की भारी कमी और वर्तमान चुनौतियां: वर्तमान में राजधानी में कुल 71 फायर स्टेशन हैं, जिन्हें सुचारू रूप से चलाने के लिए 12,000 से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है, लेकिन अभी 3,175 पोस्ट सेक्सन है, जबकि वर्तमान में मात्र 2,400 कर्मचारी ही सेवाएं दे रहे हैं. कर्मचारियों की इस भारी कमी के कारण विभाग को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.नियमों के मुताबिक एक फायर टेंडर (गाड़ी) पर कम से कम 6 जवानों का क्रू होना चाहिए, लेकिन मैनपावर कम होने के कारण गाड़ियों पर पर्याप्त क्रू तैनात नहीं हो पाते हैं. एक गाड़ी में पर्याप्त जवान न होने से किसी भी घटना स्थल पर आवश्यक संख्या में फायरफाइटर्स भेजने के लिए विभाग को मजबूरी में एक से अधिक गाड़ियां भेजनी पड़ती हैं, जिससे अन्य क्षेत्रों में बैकअप की कमी का खतरा पैदा हो जाता है.

कर्मचारियों को क्षमता से दोगुना करना पड़ रहा काम: स्टाफ कम होने के बावजूद आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए मौजूदा कर्मचारियों को अपनी क्षमता से दोगुना काम करना पड़ता है, जिससे उन पर अत्यधिक शारीरिक व मानसिक तनाव रहता है. 10,743 नए पदों की मंजूरी मिलने से न सिर्फ दिल्ली के हजारों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर पैदा होगा, बल्कि दिल्ली फायर सर्विस की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी.

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