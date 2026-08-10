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36 देशों के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ने देखा चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला

चित्तौड़गढ़: विदेश मंत्रालय की पब्लिक डिप्लोमेसी पहल के तहत केंद्रीय और साउथ अमेरिका के विभिन्न देशों के 36 प्रमुख सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राजस्थान के सात दिवसीय दौरे पर है. यह दल सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचा, जहां पर्यटन विभाग ने स्वागत किया. इन्हें विभिन्न वाहनों से दुर्ग ले जाया गया. सभी ने दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स का विदेश मंत्रालय की पब्लिक डिप्लोमेसी पहल के तहत चित्तौड़गढ़ का यह दूसरा दौरा है.

पर्यटन विभाग में उप निदेशक विवेक जोशी ने बताया, इनफ्लुएंसर्स का समूह सोमवार को विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पहुंचा. इन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया. ऐतिहासिक धरोहर, किले, महलों और वीरता की गाथाओं की जानकारी ली. जोशी ने बताया कि विदेश मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करना है.