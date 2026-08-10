36 देशों के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर ने देखा चित्तौड़ का ऐतिहासिक किला
सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स का विदेश मंत्रालय की पब्लिक डिप्लोमेसी पहल के तहत चित्तौड़गढ़ का यह दूसरा दौरा है.
Published : August 10, 2026 at 5:50 PM IST
चित्तौड़गढ़: विदेश मंत्रालय की पब्लिक डिप्लोमेसी पहल के तहत केंद्रीय और साउथ अमेरिका के विभिन्न देशों के 36 प्रमुख सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राजस्थान के सात दिवसीय दौरे पर है. यह दल सोमवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचा, जहां पर्यटन विभाग ने स्वागत किया. इन्हें विभिन्न वाहनों से दुर्ग ले जाया गया. सभी ने दुर्ग के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया. सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स का विदेश मंत्रालय की पब्लिक डिप्लोमेसी पहल के तहत चित्तौड़गढ़ का यह दूसरा दौरा है.
पर्यटन विभाग में उप निदेशक विवेक जोशी ने बताया, इनफ्लुएंसर्स का समूह सोमवार को विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़ दुर्ग पहुंचा. इन्होंने दुर्ग का भ्रमण किया. ऐतिहासिक धरोहर, किले, महलों और वीरता की गाथाओं की जानकारी ली. जोशी ने बताया कि विदेश मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य भारत की संस्कृति, विरासत और पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करना है.
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उन्होंने बताया कि यह 36 सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर राजस्थान के 7 दिवसीय दौरे पर हैं. वे प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर अपनी पहुंच के जरिए राजस्थान की खूबसूरती को दुनिया भर में दिखाएंगे. जोशी ने बताया कि केंद्रीय और साउथ अमेरिका के 16 देशों के 36 मीडिया इनफ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर इस दल में शामिल हैं. इनका पर्यटन विभाग ने चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर माला पहना कर स्वागत किया. यहां इतिहास की भी जानकारी दी गई. पुलिस लाइन से अतिरिक्त जाप्ता तथा दुर्ग स्थित पुलिस चौकी का स्टाफ भी मौजूद रहा.
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