11 से 13 जनवरी तक मंत्री जाएंगे जनता के बीच, सुनेंगे दर्द और बजट सुझाव

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'VB-G RAM G' के प्रचार-प्रसार के लिए अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी जिला प्रभारी मंत्री 11, 12 एवं 13 जनवरी को अपने-अपने प्रभार वाले जिले अथवा जिलों का दौरा करेंगे. तीन दिवसीय इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना, आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना और आगामी बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करना और जी राम जी योजना का प्रचार करना है. सरकार ने इस दौरे को जनसंवाद और सुशासन की दिशा में अहम कदम बताया है.

प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दौरे के पहले चरण में प्रभारी मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंत्री दो रात्रि-चौपाल और दो जनसभाओं में भाग लेंगे. इन चौपालों और जनसभाओं के माध्यम से VB-G RAM G योजना के अंतर्गत बढ़ाए गए श्रमिक दिवस, रोजगार के अवसरों और अन्य जन-कल्याणकारी प्रावधानों की जानकारी ग्रामीण जनता को दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की भ्रांति या जानकारी की कमी न रहे.

पढ़ें: VB - G RAM G : राठौड़ बोले- कांग्रेस को 'राम' से आपत्ति क्यों?, नए प्रावधान ग्रामीण भारत के सपनों को नई उड़ान देंगे

दूसरे चरण में पर्यवेक्षण: दूसरे चरण में प्रभारी मंत्री ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का पर्यवेक्षण करेंगे. विशेष रूप से सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को मौके पर जाकर देखा जाएगा. संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल निरीक्षण तक सीमित न रहकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना इस दौरे की प्राथमिकता होगी.