11 से 13 जनवरी तक मंत्री जाएंगे जनता के बीच, सुनेंगे दर्द और बजट सुझाव

भजनलाल सरकार ने VB-G RAM G के प्रति जागरूकता के लिए प्रभारी मंत्रियों का जिला दौरा करने के निर्देश दिए हैं.

शासन सचिवालय (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 9, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'VB-G RAM G' के प्रचार-प्रसार के लिए अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है. मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी जिला प्रभारी मंत्री 11, 12 एवं 13 जनवरी को अपने-अपने प्रभार वाले जिले अथवा जिलों का दौरा करेंगे. तीन दिवसीय इस दौरे का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना, आमजन की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना और आगामी बजट के लिए विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त करना और जी राम जी योजना का प्रचार करना है. सरकार ने इस दौरे को जनसंवाद और सुशासन की दिशा में अहम कदम बताया है.

प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी आदेश के अनुसार दौरे के पहले चरण में प्रभारी मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. कार्यक्रम के तहत प्रत्येक मंत्री दो रात्रि-चौपाल और दो जनसभाओं में भाग लेंगे. इन चौपालों और जनसभाओं के माध्यम से VB-G RAM G योजना के अंतर्गत बढ़ाए गए श्रमिक दिवस, रोजगार के अवसरों और अन्य जन-कल्याणकारी प्रावधानों की जानकारी ग्रामीण जनता को दी जाएगी. सरकार का उद्देश्य है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की भ्रांति या जानकारी की कमी न रहे.

दूसरे चरण में पर्यवेक्षण: दूसरे चरण में प्रभारी मंत्री ग्रामीण एवं शहरी, दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का पर्यवेक्षण करेंगे. विशेष रूप से सड़क, बिजली और पेयजल से जुड़ी समस्याओं को मौके पर जाकर देखा जाएगा. संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल निरीक्षण तक सीमित न रहकर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना इस दौरे की प्राथमिकता होगी.

तीसरे चरण में व्यापक संवाद: तीसरे चरण में जिला स्तर पर व्यापक संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों में चिकित्सकों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समूहों के प्रतिनिधियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सिविल सोसायटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा. इसके साथ ही कृषक, पशुपालक, डेयरी संगठन, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र, व्यापार जगत, कर सलाहकार, युवा प्रोफेशनल्स, युवा एवं खिलाड़ी तथा राजीविका से जुड़ी और अन्य महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

जमीनी स्तर से सुझाव एकत्र: इन संवाद कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य आगामी राज्य बजट के लिए जमीनी स्तर से सुझाव एकत्र करना है. प्रभारी मंत्री विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं, समस्याओं और अपेक्षाओं को सीधे सुनेंगे, ताकि बजट को अधिक समावेशी, व्यावहारिक और जनोन्मुखी बनाया जा सके. सरकार का मानना है कि बजट निर्माण में आमजन की भागीदारी से नीतियों की प्रभावशीलता और स्वीकार्यता दोनों बढ़ेंगी. राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि प्रभारी मंत्रियों के दौरे के दौरान समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और प्राप्त सुझावों व समस्याओं का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उच्च स्तर पर भेजा जाए. सरकार का दावा है कि यह तीन दिवसीय दौरा न केवल योजनाओं की समीक्षा करेगा, बल्कि शासन और जनता के बीच संवाद को और मजबूत करेगा.

