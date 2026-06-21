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अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस: संजय सेठ, इरफान अंसारी समेत कई मंत्री-नेताओं ने किया योग, स्कूलों में भी विशेष योग कार्यक्रम

रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंत्री संजय सेठ, इरफान अंसारी समेत कई लोग शामिल हुए और योग किया.

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योगा करते रक्षा राज्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री व विधायक (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 2:21 PM IST

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रांची: राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया. स्कूल, कॉलेज, मेडिकल-नर्सिंग कॉलेज एवं सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों में योगाभ्यास के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए. वहीं, झारखंड का राजकीय कार्यक्रम रांची विश्वविद्यालय के स्वर्णजयंती दीक्षांत मंडप में हुआ.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय कार्यक्रम में रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, पूर्व मंत्री एवं रांची के भाजपा विधायक सीपी सिंह, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के निदेशक शशि प्रकाश झा, राज्य की औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय, रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ सरोज शर्मा, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जनसमूह के साथ योगाभ्यास किया. राज्य योग सेंटर की योग प्रशिक्षक डॉ अर्चना कुमारी ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास कराया.

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम (ETV BHARAT)

वहीं, योग कार्यक्रम स्थल पर LED स्क्रीन के माध्यम से पीएम मोदी के कोलकाता में योग का सीधा प्रसारण देखा गया. 12 वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" (Yoga for Healthy Ageing) है. यह थीम बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक गतिशीलता, मानसिक शांति, आत्मनिर्भरता और गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है.

Ministers Sanjay Seth and Irfan Ansari performed yoga on International Yoga Day
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT)

योग में विश्व को स्वस्थ रखने की क्षमता है- संजय सेठ

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए रांची के सांसद और रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयास से योग को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली और 21 जून 2015 से हर साल यह मनाया जाने लगा. संजय सेठ ने राज्य और देशवासियों से हर दिन योगाभ्यास करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह सिर्फ तन मन को ही स्वस्थ नहीं रखता है बल्कि इससे समाज, राज्य और देश के साथ-साथ विश्व भी स्वस्थ होता है.

Ministers Sanjay Seth and Irfan Ansari performed yoga on International Yoga Day
योग करते मंत्री संजय सेठ, इरफान अंसारी और विधायक (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा कि 27 सितंबर 2014 को जब पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष योग की महत्ता बताते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव दिया तो दुनिया के 177 देशों के समर्थन मिला. रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि योग किसी जाति-धर्म विशेष के लिए नहीं है बल्कि यह पूरी दुनिया के कल्याण के लिए है.

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योगा करते मंत्री, अपर मुख्य सचिव व अन्य लोग (ETV BHARAT)

जीवन का सबसे बड़ा धन है स्वास्थ्य- इरफान अंसारी

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धन, उसका अच्छा स्वास्थ्य होता है. योग से हम स्वस्थ रहते हैं. उन्होंने कहा कि आज हमलोगों ने पीएम मोदी की योग के प्रति गंभीरता को देखा और सुना. उनकी बातों का झारखंड में पालन किया जाएगा. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि योग आज का नहीं है, बल्कि यह बहुत पुराना है. हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान इसमें समाया हुआ है. हालांकि अब इसे कई तरह से मोडिफाई किया गया है. अब जिम का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन जो जिम नहीं जा सकते हैं वह भी योग कर सकते हैं.

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योग दिवस कार्यक्रम में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष (ETV BHARAT)

सीपी सिंह के कपड़े पर स्वास्थ्य मंत्री ने ली चुटकी

इंटरनेशनल योगा डे के राजकीय कार्यक्रम में ज्यादातर लोग सफेट टीशर्ट-सफेद ट्रॉउजर में आए थे, लेकिन सीपी सिंह के परिधान का रंग काला था. जिस पर इरफान अंसारी ने सीपी सिंह से कहा कि क्या आप ब्लैक डे मना रहे हैं, जो काला ड्रेस पहनकर आए हैं. इस पर सीपी सिंह ने कहा कि रंग में क्या रखा है, जैसी सोच होती है वैसे ही विचार होते हैं.

Ministers Sanjay Seth and Irfan Ansari performed yoga on International Yoga Day
योग दिवस कार्यक्रम (ETV BHARAT)

बाबा रामदेव ने योग को घर-घर पहुंचाया- सीपी सिंह

रांची के स्थानीय विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी सिंह ने राजकीय कार्यक्रम के दौरान कहा कि योग के बारे में जानकारी लोगों को बहुत पहले से थी, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता है कि योगा को जन-जन तक पहुंचाने का सफल काम बाबा रामदेव ने किया.

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योग दिवस कार्यक्रम में शामिल मंत्री व अन्य लोग (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि योग से न सिर्फ तन-मन स्वस्थ रहता है, बल्कि कई जटिल बीमारियां भी ठीक होती है. पूर्व मंत्री और झारखंड विधानसभा के स्पीकर रह चुके विधायक सीपी सिंह ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनें तो उन्होंने पूरे विश्व पटल पर योग को लाने का काम किया और तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा.

Ministers Sanjay Seth and Irfan Ansari performed yoga on International Yoga Day
योग करते लोग (ETV BHARAT)

सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष योग कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड के सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के निर्देश पर कई विद्यालयों में छुट्टी रद्द कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सहभागिता के साथ योगाभ्यास कराया गया. इस दौरान योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई. कई स्कूलों में योग जागरूकता रैली, निबंध प्रतियोगिता और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

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योगा करती छात्राएं (ETV BHARAT)

इस अवसर पर शिक्षा पदाधिकारी बादल राज ने कहा कि योग भारत की प्राचीन विरासत है, जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है. योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांत और जीवन को अनुशासित बनाने की कला भी है. हमें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए.

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योग कार्यक्रम में शामिल स्कूल छात्र (ETV BHARAT)

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