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पिता राज्यसभा में.. बेटे जाएंगे विधान परिषद, निशांत और दीपक प्रकाश MLC बनकर बचाएंगे मंत्री पद

मंत्री पद को बचाने के लिए निशांत कुमार और दीपक प्रकाश को 6 महीने के अंदर विधायक या विधान पार्षद बनना होगा? पढ़ें पूरी खबर..

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निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बनेंगे एमएलसी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 8:33 PM IST

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पटना: बिहार में एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र बिना किसी सदन के सदस्य बने सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं. दीपक दूसरी बार मंत्री बने हैं. पहले भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे और अभी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है. चर्चा है कि निशांत और दीपक को विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बनाया जाएगा, जिससे उनके मंत्री पद बचा रहे.

चुनाव लड़ेंगे निशांत?: नीतीश कुमार बिहार में करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन कभी भी इस दौरान चुनाव नहीं लड़ा. विधान परिषद के सदस्य बनकर ही मुख्यमंत्री बनते रहे. अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और चर्चा है कि पार्टी विधान परिषद के माध्यम से सदन में भेजेगी. पहले चर्चा थी कि निशांत को नितिन नबीन वाली बांकीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ाया जाएगा.

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हरनौत सीट को लेकर भी चर्चा: इसके साथ ही ये भी चर्चा थी कि हरनौत से जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह इस्तीफा देंगे और वहां से निशांत उम्मीदवार बनेंगे. नीतीश पहली बार 1985 में हरनौत से ही विधायक बने थे. हरि नारायण 10वीं बार हरनौत से विधायक बने हैं और रिकॉर्ड बनाया है. अब पार्टी के अंदरखाने से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक निशांत को मंत्री पद बचाने के लिए एमएससी बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार की खाली हुई विधान परिषद की सीट का कार्यकाल 2030 तक है, निशांत को उसी सीट से भेजने की तैयारी है. 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब हरनौत से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे.

क्या है विकल्प?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी बनना ही एक मात्र ऑप्शन है, जबकि निशांत के लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं. विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं चाहे तो एमएलसी भी बन सकते हैं लेकिन अभी एमएलसी की सीट खाली है और पार्टी के लिए भी निशांत को विधान परिषद के माध्यम से सदन में भेजना आसान है.

"पहले यह चर्चा जरूर थी कि निशांत बिहार का भ्रमण करेंगे और फिर जनता के बीच से चुनकर आएंगे लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों को किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है और अभी एमएलसी का सीट खाली है. इसके माध्यम से आसानी से सदस्य बन सकते हैं."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

निशांत पर जेडीयू नेतृत्व लेगा फैसला: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है निशांत विधायक बनेंगे या विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बनेंगे, यह फैसला पार्टी के नेता लेंगे लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो उनकी माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो विधान परिषद के माध्यम से ही. राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव की जेल जाने के बाद बनाया गया था. निशांत कुमार को पैरवी से नहीं डिमांड पर लाया गया है.

Nishant Kumar
नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

"पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जब उनसे आग्रह किया तब राजनीति में सक्रिय हुए बिहार में सद्भाव यात्रा निकाली और तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है. निशांत स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करते रहेंगे, चाहे विधायक बने या फिर विधान परिषद."- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

क्या बोले श्रवण कुमार?: वहीं, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है, 'निशांत चुनाव लड़ेंगे या विधान परिषद से जाएंगे यह तो पार्टी के नेता तय करेंगे लेकिन समय आने दीजिए सब कुछ अच्छा होगा.'

दीपक प्रकाश के पास कोई ऑप्शन नहीं: उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं. उनको नीतीश सरकार में भी पंचायती राज मंत्री बनाया गया था और उस समय पार्टी के अंदर भी विद्रोह हो गया था लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा ने स्थितियां संभाल ली. अब जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी है तो उसमें भी दीपक प्रकाश को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है लेकिन अभी तक दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं बने हैं.

Deepak Prakash
उपेंद्र कुशवाहा के साथ दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

अब विधान परिषद की जो सीट खाली हो रही है, उसी में से एक पर दीपक प्रकाश को भेजा जाएगा. उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है. विधान परिषद चुनाव में निशांत कुमार और दीपक प्रकाश को मौका मिलना तय है. वैसे भी विधानसभा में एनडीए को प्रचंड बहुमत है. ऐसे में खाली हो रही 10 सीटों में से 9 पर एनडीए को जीत मिलना तय है.

आरजेडी का तंज: हालांकि आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि जेडीयू के नेता कुछ भी कह लें लेकिन हकीकत तो यही है कि निशांत कुमार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे. जहां तक दीपक प्रकाश का सवाल है तो उनके सामने यही एक मात्र विकल्प है कि एमएलसी बनकर मंत्री पद बचाएं.

"निशांत कुमार में हिम्मत नहीं है कि चुनाव लड़कर सदन में आएं. दीपक प्रकाश तो एमएलसी बनेंगे ही, निशांत भी एमएलसी ही बनेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

पिता राज्यसभा में बेटे जाएंगे विधान परिषद: सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के सदस्य हैं. अब दोनों के बेटे विधान परिषद के सदस्य बनेंगे यानी पिता की तरह बेटे भी बिना चुनाव लड़े विधान परिषद के सदस्य आसानी से बन जाएंगे. दोनों को जनता नहीं विधायक चुनेंगे, क्योंकि मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है. निशांत और दीपक प्रकाश एमएलसी बनकर ही अपना मंत्री पद बचाएंगे.

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