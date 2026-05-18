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पिता राज्यसभा में.. बेटे जाएंगे विधान परिषद, निशांत और दीपक प्रकाश MLC बनकर बचाएंगे मंत्री पद

पटना: बिहार में एनडीए के दो प्रमुख घटक दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र बिना किसी सदन के सदस्य बने सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं. जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री हैं तो आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं. दीपक दूसरी बार मंत्री बने हैं. पहले भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे और अभी भी किसी सदन के सदस्य नहीं है. चर्चा है कि निशांत और दीपक को विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बनाया जाएगा, जिससे उनके मंत्री पद बचा रहे.

चुनाव लड़ेंगे निशांत?: नीतीश कुमार बिहार में करीब 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं लेकिन कभी भी इस दौरान चुनाव नहीं लड़ा. विधान परिषद के सदस्य बनकर ही मुख्यमंत्री बनते रहे. अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और चर्चा है कि पार्टी विधान परिषद के माध्यम से सदन में भेजेगी. पहले चर्चा थी कि निशांत को नितिन नबीन वाली बांकीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ाया जाएगा.

देखें रिपोर्ट.. (ETV Bharat)

हरनौत सीट को लेकर भी चर्चा: इसके साथ ही ये भी चर्चा थी कि हरनौत से जेडीयू विधायक हरि नारायण सिंह इस्तीफा देंगे और वहां से निशांत उम्मीदवार बनेंगे. नीतीश पहली बार 1985 में हरनौत से ही विधायक बने थे. हरि नारायण 10वीं बार हरनौत से विधायक बने हैं और रिकॉर्ड बनाया है. अब पार्टी के अंदरखाने से जो खबर आ रही है, उसके मुताबिक निशांत को मंत्री पद बचाने के लिए एमएससी बनाया जा सकता है. नीतीश कुमार की खाली हुई विधान परिषद की सीट का कार्यकाल 2030 तक है, निशांत को उसी सीट से भेजने की तैयारी है. 2030 में जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब हरनौत से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे.

क्या है विकल्प?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है कि दीपक प्रकाश के लिए एमएलसी बनना ही एक मात्र ऑप्शन है, जबकि निशांत के लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं. विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं चाहे तो एमएलसी भी बन सकते हैं लेकिन अभी एमएलसी की सीट खाली है और पार्टी के लिए भी निशांत को विधान परिषद के माध्यम से सदन में भेजना आसान है.

"पहले यह चर्चा जरूर थी कि निशांत बिहार का भ्रमण करेंगे और फिर जनता के बीच से चुनकर आएंगे लेकिन 6 महीने के अंदर दोनों को किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है और अभी एमएलसी का सीट खाली है. इसके माध्यम से आसानी से सदस्य बन सकते हैं."- सुनील पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

निशांत पर जेडीयू नेतृत्व लेगा फैसला: जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है निशांत विधायक बनेंगे या विधान परिषद के माध्यम से सदस्य बनेंगे, यह फैसला पार्टी के नेता लेंगे लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं तो उनकी माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी तो विधान परिषद के माध्यम से ही. राबड़ी देवी को लालू प्रसाद यादव की जेल जाने के बाद बनाया गया था. निशांत कुमार को पैरवी से नहीं डिमांड पर लाया गया है.