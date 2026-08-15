धूमधाम से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस, बेहतर कार्य के लिए मान-सम्मान, इन नेताओं ने दिया ये संदेश
विभिन्न जिलों में मंत्रियों ने किया ध्वजारोहण. मार्चपास्ट की सलामी ली एवं उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिभाओं का सम्मान.
Published : August 15, 2026 at 2:46 PM IST
कोटा/जोधपुर/सवाई माधोपुर/अलवर: 80वें स्वतंत्रता दिवस पर शनिवार को प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण किया गया. कोटा में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, जोधपुर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सवाई माधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा एवं अलवर में वन मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया एवं मार्चपास्ट की सलामी ली. जिलों में अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को सम्मानित किया गया. वहीं स्कूली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी.
कोटा में महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ध्वजारोहण के बाद खेल, शिक्षा, रिसर्च, सामाजिक सरोकार, चिकित्सा व कार्य में विशेष योगदान देने वाले 71 लोगों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस ऐसे ही हासिल नहीं हुआ. हजारों स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के दीवाने और बलिदानी देशभक्तों ने जवानी न्योछावर की है. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, महानिरीक्षक कोटा हरेंद्र महावर, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम और सुजीत शंकर समेत कई लोग मौजूद रहे. कोटा रेल मंडल प्रबंधक कार्यालय में डीआरएम अनिल कालरा ने ध्वजारोहण किया. महाप्रबंधक शैलेंद्र सिंह के संदेश वाचन किया. रेल प्रबंधक ने परेड का निरीक्षण किया. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थियों व कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र और पुरस्कार वितरण किया गया. टॉपर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी दी. आसमान में तिरंगे के कलर के गुब्बारे भी छोड़े गए.
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जोधपुर में 77 लोगों का सम्मान: जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह उम्मेद स्टेडियम में हुआ, जहां मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण किया. पटेल ने परेड की सलामी ली. इसके बाद व्यायाम प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए. जिले के 77 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया. संभागीय आयुक्त ने एट होम कार्यक्रम रखा.
सवाई माधोपुर में बिगड़ा मौसम: सवाई माधोपुर में पुलिस लाइन परेड मैदान में जिला स्तरीय समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने ध्वजारोहण किया.मीणा ने परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली. वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ. एडीएम संजय शर्मा ने राज्यपाल के संदेश का पठन किया. मंत्री मीणा एवं कार्यवाहक जिला कलेक्टर गौरव बुडानिया ने स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को प्रशस्ति पत्र दिए एवं शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया. स्कूली छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी. इस बीच मौसम बिगड़ने से कई कार्यक्रम स्थगित करने पड़े.
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अलवर में 24 प्रतिभाएं सम्मानित: अलवर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली. मंत्री ने उल्लेखनीय कार्यों के लिए 24 प्रतिभाओं को सम्मानित किया. स्कूली बच्चों ने व्यायाम, पीटी तथा पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी की टुकड़ियों ने परेड का प्रदर्शन किया. सेना व पुलिस बैंड ने देशभक्ति से ओतप्रोत धुन बजाई. स्कूली बच्चों ने राजस्थानी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम व नृत्य पेश किए. मंत्री शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को याद किया.
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