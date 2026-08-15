ETV Bharat / state

जंगल से उग्रवाद खत्म! शहर के उग्रवाद को खत्म होना बाकी, एक्स वाई जेड को छोड़ना होगा इलाका- वित्त मंत्री

पलामू में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ध्वजारोहण किया. इसके अलावा अन्य जिलों में भी मंत्रियों ने झंडा फहराया और धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया.

finance-minister-radhakrishna-kishore-flag-hoisted-in-palamu
झंडे को सलामी देते वित्त मंत्री (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 15, 2026 at 2:41 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू, जामताड़ा, देवघर, लोहरदगा, रामगढ़, गोड्डा, बोकारो : जंगल से उग्रवाद खत्म हो गए हैं, शहर से उग्रवाद को खत्म होना बाकी है. कोई भी एक्स वाई जेड और भूतकाल शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता है. हेमंत सोरेन की सरकार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. लोगों को इलाका छोड़ देना होगा. यह बात वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पलामू के पुलिस लाइन में स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा.

वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के जंगल से उग्रवाद को खत्म करने में पुलिस जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है. जंगल से उग्रवाद खत्म हो गए हैं, लेकिन शहर से उग्रवाद को खत्म होना बाकी है. स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में वित्त मंत्री ने छात्र आंदोलन आंदोलन सराहना की और कहा कि उनके जज्बे को वह सलाम करते हैं.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का संबोधन (ETV BHARAT)

मुख्य समारोह में वित्त मंत्री की तरफ से कई घोषणा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर को ट्रैफिक थाना के रूप में नोटिफाई हो जाने की बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर को ट्रैफिक थाना के रूप में स्वीकृत कर लिया. अगली कैबिनेट में इसे स्वीकृति मिल जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि उनके पहल पर मृत पड़े अमानत बारात सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिली है और सरकार राशि जारी किया है.

इससे पहले वित्त मंत्री राधा कृष्णकिशोर ने मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया. इस दौरान पलामू के कमिश्नर कुमुद सहाय, डीआईजी किशोर कौशल, पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, एसपी कपिल चौधरी, मेयर अरुणा शंकर समेत कई लोग मौजूद थे.

जामताड़ा में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

स्वतंत्रता दिवस समारोह जामताड़ा जिले में धूमधाम के साथ बनाया गया. मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली. इस मौके पर अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में रिम्स 2 की स्थापना शीघ्र करने और मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास किए जाने की जानकारी दी. साथ ही उन्होंने बताया कि शीघ्र ही राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जाएगा. करीब 900 करोड़ की लागत से राज्य में आयुर्वेदिक अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की.

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुई कृषि मंत्री

लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई. कृषि मंत्री ने राज्य और जिले के विकास को आम जनता के समक्ष रखने के साथ-साथ एमएमडीआर संशोधन बिल और छात्र आंदोलन को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं. उन्होंने भाजपा पर छात्र आंदोलन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया. साथ ही एमएमडीआर संशोधन बिल को काला कानून भी बताया है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore flag hoisted in Palamu
स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल कृषि मंत्री (ETV BHARAT)

दीपिका पांडेय सिंह ने किया ध्वजारोहण

रामगढ़ के सिद्धू-कान्हू जिला मैदान में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने ध्वजारोहण किया. उन्होंने राज्यवासियों, देशवासियों और विशेष रूप से रामगढ़ जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि देश को आजादी लंबे संघर्ष और असंख्य बलिदानों के बाद मिली है.

उन्होंने छात्र आंदोलन और उनकी लंबित मांगों को लेकर कहा कि छात्रों को हम लोग बार-बार संपर्क कर रहे हैं, जनप्रशासन के माध्यम से भी, आप मीडिया के साथियों के माध्यम से भी, कि जो राज्य सरकार के सामने जो वादे थे, उसको हम लोगों ने शत प्रतिशत पूर्ण करने का काम किया है और जो अन्य भी बातें हैं, उसके बारे में भी हमारी क्या विवशता है या हमारा क्या एक्सप्लनेशन है, चाहे वो सीबीआई जांच को ले करके हो, या फिर CGL को रद्द करने के मामले में हो, उनसे एक बार और वार्ता होगी तो चीजें कुछ और बढ़ सकती हैं.

Finance Minister Radhakrishna Kishore flag hoisted in Palamu
झंडे को सलामी देती मंत्री दीपिका पांडेय सिंह (ETV BHARAT)

देवघर में हफीजुल हसन अंसारी ने तिरंगा फहराया

देवघर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने तिरंगा फहराया और जिलेवासियों को संबोधित किया. इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से मंत्री को फुल ड्रेस सलामी दी गई. इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड का संथाल क्षेत्र वीर सपूतों की धरती रहा है. इस धरती ने देश की आजादी के लिए लड़ने वाले कई वीरों को जन्म दिया है. उन्होंने तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, अमानत अली, सरयुग मिर्धा समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Finance Minister Radhakrishna Kishore flag hoisted in Palamu
मंत्री हफीजुल अंसारी ने किया ध्वजारोहण (ETV BHARAT)

गोड्डा में मंत्री संजय यादव ने फहराया तिरंगा

गोड्डा के गांधी मैदान में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने तिरंगा फहराया. इस मौके पर संजय यादव ने कहा कि राज्य लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है. उन्होंने गोड्डा में चल रही विकास योजनाओं के बारे में बताया और घोषणा की कि जल्द ही जिले में एक मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा. साथ ही शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. इस कार्यक्रम में जिला उपायुक्त लोकेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार भी मौजूद थे.

Finance Minister Radhakrishna Kishore flag hoisted in Palamu
परेड का निरीक्षण करते मंत्री संजय यादव (ETV BHARAT)

बोकारो में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने किया ध्वजारोहण

बोकारो के सेक्टर-12 स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण किया. इस दौरान पुलिस बल ने उन्हें सलामी दी. उन्होंने कहा कि झारखंड लगातार विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तथा देश के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बना रहा है. राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं से झारखंड के साथ-साथ बोकारो जिले की तस्वीर भी बदल रही है.

Finance Minister Radhakrishna Kishore flag hoisted in Palamu
झंडे को सलामी देते मंत्री योगेंद्र प्रसाद (ETV BHARAT)

मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडा फहराया

गिरिडीह जिले के झंडा मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित हुआ. यहां सूबे के मंत्री सुदिव्य कुमार ने झंडा फहराया. इस मौके पर मंत्री ने कहा कि आज 15 अगस्त 1947 का वह दिन है, जब पहली बार यह तिरंगा शान से लहराया था. वह क्षण सदियों तक याद रहेगा कि इस भारत भूमि में भारत एक समप्रभु राष्ट्र के तौर पर उभरा और आज उसी की याद को आगे बढ़ा रहे हैं. गिरिडीह की यह पावन धरती जिसने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत कुछ दिया हैं. गिरिडीह की इस पावन धरती ने वह क्षण भी देखा हैं, जब महात्मा गांधी गिरिडीह की धरती पर आए थे. हम गिरिडीह की जिस धरती पर उपस्थित हैं यह धरती खनिजों से परिपूर्ण है. इस धरती ने इस देश के हमारे राज्य के अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है.

ministers-from-various-departments-hoisted-the-tricolour-in-jharkhand-on-independence-day
झंडे को सलामी देते मंत्री सुदिव्य कुमार (ETV BHARAT)

ये भी पढ़ें: पुष्पवर्षा के बीच आंदोलित छात्रों का तिरंगा यात्रा शुरू, दो अनशनकारी व्हीलचेयर पर तिरंगा यात्रा में हुए शामिल

छात्र आंदोलन का 22वां दिन: हाथ में तिरंगा लिए युवा पहुंचे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम, देशभक्ति से सराबोर हुआ माहौल

मोरहाबादी में सीएम हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, युवाओं को दिया भरोसा- आपकी मेहनत माफिया के भरोसे नहीं छोड़ी जाएगी

TAGGED:

स्वतंत्रता दिवस
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
INDEPENDENCE DAY
PALAMU
INDEPENDENCE DAY 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.