'यह कोई जांच नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई थी, नेशनल हेराल्ड मामले पर मंत्रियों ने केंद्र को घेरा

Published : December 17, 2025 at 5:42 PM IST

शिमला: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और टेक्निकल एजुकेशन मंत्री राजेश धर्माणी ने नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब संवैधानिक संस्थाओं को 'बंधक' बनाकर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की कथित साजिश के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.

एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मंत्री अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी ने कहा, 'कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार की अथॉरिटेरियन सोच, उसके सत्ता के घमंड और डेमोक्रेटिक संस्थाओं के खुलेआम गलत इस्तेमाल को करारी हार दी है'.

उन्होंने कहा, 'यंग इंडियन केस में, कोर्ट ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी कार्रवाई को गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और गलत इरादे से किया गया बताया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ED के पास न तो कोई वैलिड FIR है और न ही इस मामले में उसका कोई अधिकार क्षेत्र है। बिना FIR के केस बनाना केंद्र सरकार की हताशा और राजनीतिक डर को दिखाता है'.

उन्होंने आगे कहा, 'फैसले से साफ पता चलता है कि ED को BJP का चुनावी हथियार बना दिया गया था. पिछले 10 सालों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने विपक्ष को डराने, दबाने और चुप कराने के लिए लगातार सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया है. आज, यह पॉलिटिक्स सबके सामने आ गई है.

मंत्रियों ने दावा किया, 'यह कोई जांच नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई थी, और वह बदला अब कोर्ट में खत्म हो गया है'.

उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में न तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी, न ही गैर-कानूनी इनकम का कोई सबूत था, और न ही प्रॉपर्टी के किसी गैर-कानूनी ट्रांसफर का कोई सबूत था. सभी आरोप झूठ, गलत जानकारी और साजिश पर आधारित थे, जिनका मकसद सिर्फ डेमोक्रेसी की आवाज को दबाना था.

मंत्रियों ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप संविधान, डेमोक्रेसी और इस देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से पार्लियामेंट तक लड़ती रहेगी. हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न चुप रहेंगे. सच हमारे साथ है, और आखिर में सच की ही जीत होगी'.

