ETV Bharat / state

'यह कोई जांच नहीं थी, बल्कि पॉलिटिकल बदले की कार्रवाई थी, नेशनल हेराल्ड मामले पर मंत्रियों ने केंद्र को घेरा

नेशनल हेराल्ड केस को लेकर मंत्रियों ने केंद्र को घेरा ( FILE )

By PTI 2 Min Read

शिमला: नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह और टेक्निकल एजुकेशन मंत्री राजेश धर्माणी ने नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट के फैसले की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अब संवैधानिक संस्थाओं को 'बंधक' बनाकर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने की कथित साजिश के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए. एक ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट में मंत्री अनिरुद्ध सिंह और राजेश धर्माणी ने कहा, 'कोर्ट के फैसले ने केंद्र सरकार की अथॉरिटेरियन सोच, उसके सत्ता के घमंड और डेमोक्रेटिक संस्थाओं के खुलेआम गलत इस्तेमाल को करारी हार दी है'. उन्होंने कहा, 'यंग इंडियन केस में, कोर्ट ने कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूरी कार्रवाई को गैर-कानूनी, गैर-संवैधानिक और गलत इरादे से किया गया बताया है. कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ED के पास न तो कोई वैलिड FIR है और न ही इस मामले में उसका कोई अधिकार क्षेत्र है। बिना FIR के केस बनाना केंद्र सरकार की हताशा और राजनीतिक डर को दिखाता है'.