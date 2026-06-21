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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: मंत्री किरोड़ी ने योग को बताया स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन का आधार

योग दिवस पर जिला मुख्यालयों पर योगाभ्यास में जनप्रतिनिधि एवं आमजन ने बड़ी तादाद में लिया हिस्सा.

A large number of people, including Minister Meena, performed yoga in Sawai Madhopur.
सवाई माधोपुर में मंत्री मीणा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किया योगाभ्यास (ETV Bharat Sawai Madhopur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 10:35 AM IST

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सवाई माधोपुर: प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किए गए. इसमें मंत्री, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं आमजन ने भाग लिया. सवाई माधोपुर में पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ.किरोड़ीलाल मीणा एवं सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर की अगुवाई में योग दिवस मनाया गया.

योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के प्रसारण से हुई. इसमें योग को स्वस्थ जीवन और मानसिक संतुलन का आधार बताया गया. इसके बाद प्रशिक्षकों ने विभिन्न योगासन कराया. परेड मैदान में मौजूद प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ योगाभ्यास किया. मंत्री मीणा ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया. लोगों को नियमित योग की शपथ दिलाई. मंत्री ने कहा, योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक तनाव को दूर कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

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सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजोर ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है. इसे आज पूरी दुनिया अपना रही है. सभी लोगों से प्रतिदिन योग करने और स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देने की अपील की. जयपुर के पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, जिला कलेक्टर कानाराम तथा पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे.

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