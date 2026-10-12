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मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, सचिवालय कूच किया, पुलिस से हुई धक्का-मुक्की

मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का फूटा गुस्सा ( ETV BHARAT )

देहरादून: आज 12 अक्टूबर सोमवार को अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से देहरादून पहुंचे मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. सबसे पहले उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ़ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले भारी संख्या में कर्मचारी परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए. इसके बाद सभी पैदल मार्च निकालते हुए सचिवालय घेराव करने निकले, लेकिन पहले से ही मौजूद भारी पुलिस बल ने सभी को सचिवालय से पहले सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया.

इस दौरान आगे बढ़ाने को लेकर मिनिस्टीरियल कर्मचारियों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. हालांकि जब प्रदर्दनकारियों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने सड़क पर ही अपना धरना शुरू कर दिया. प्रदर्दनकारियों ने साफ किया है कि जब तक उनकी लंबित मांगों के समाधान पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक सरकार के खिलाफ उनका धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा.