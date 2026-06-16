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आगरा के अत्याधुनिक मिनी इंडोर स्टेडियम से मिलेगा हज़ारों खेल प्रतिभाओं को मौका

आगरा में बन रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला मिनी इंडोर स्टेडियम. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा में खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शाहगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) के मैदान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए बना जा रहे आधुनिक इनडोर मिनी स्टेडियम की नींव रखी. कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के बीच इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. जो करीब पांच करोड़ रुपये में 15 माह में बनकर तैयार होगा. कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि आगरा के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. कमी थी तो बस उन्हें निखारने के लिए एक विश्वस्तरीय मंच और बुनियादी ढांचे की. यह मिनी स्टेडियम हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को नई उड़ान देगा. अब शहर के खिलाड़ियों को सुविधाओं के अभाव में पीछे नहीं रहना पड़ेगा. इस मिनी स्टेडियम के तैयार होने से आगरा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे. आगरा के मिनी इंडोर स्टेडियम से मिलेगा खेल प्रतिभाओं को मौका. (ईटीवी भारत) 15 माह में बनकर तैयार होगा