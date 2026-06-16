आगरा के अत्याधुनिक मिनी इंडोर स्टेडियम से मिलेगा हज़ारों खेल प्रतिभाओं को मौका
आगरा के जीआईसी मैदान में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस होने वाले आधुनिक मिनी इनडोर स्टेडियम की नींव रखी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 12:13 PM IST
आगरा: आगरा में खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है. यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने शाहगंज स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) के मैदान में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए बना जा रहे आधुनिक इनडोर मिनी स्टेडियम की नींव रखी.
कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विधि-विधान और मंत्रोच्चारण के बीच इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास किया. जो करीब पांच करोड़ रुपये में 15 माह में बनकर तैयार होगा.
कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस अवसर पर कहा कि आगरा के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है. कमी थी तो बस उन्हें निखारने के लिए एक विश्वस्तरीय मंच और बुनियादी ढांचे की.
यह मिनी स्टेडियम हमारी युवा पीढ़ी के सपनों को नई उड़ान देगा. अब शहर के खिलाड़ियों को सुविधाओं के अभाव में पीछे नहीं रहना पड़ेगा. इस मिनी स्टेडियम के तैयार होने से आगरा के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश-प्रदेश का नाम रोशन करेंगे.
15 माह में बनकर तैयार होगा
कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि जीआईसी में बनने वाला आधुनिक मिनी स्टेडियम के निर्माण पर करीब 492 लाख की लागत आएगी. इसके लिए पहली किस्त में 216.00 लाख की धनराशि अवमुक्त भी की जा चुकी है. सन् 27 अप्रैल 2026 से शुरू हुए इस कार्य को आगामी 15 माह की तय अवधि के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
उत्तर प्रदेश सरकार की इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी 'यू०पी० स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लि. (UPSCIDC) को सौंपी है.
दो मंज़िला स्पोर्ट्स हब में मिलेंगी ये सुविधाएं
मिनी इनडोर स्टेडियम पूरी तरह आधुनिक और सर्वसुविधायुक्त होगा.
युवा खिलाड़ियों में भारी उत्साह
जीआईसी मैदान में बनने वाले इस स्टेडियम को लेकर स्थानीय खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस इनडोर स्टेडियम के बनने से आगरा और आसपास के ग्रामीण अंचलों के युवाओं को बैडमिंटन, टेबल टेनिस, और कुश्ती जैसे इनडोर खेलों को हर मौसम में बिना किसी बाधा के खेलने और अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.