पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की दो टूक, 3 महीने में अधूरे काम पूरा करें, वरना ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार
पेयजल विभाग में लंबित कार्यों को लेकर मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों को चेताया. कहा- जल्द कार्य पूरा नहीं होने पर संवेदक को ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा.
Published : October 5, 2026 at 8:35 PM IST
लातेहार: पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर सोमवार को लातेहार जिले के बेतला में झारखंड के छह जिलों के अभियंताओं और संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबु इमरान शामिल हुए. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को सख्त निर्देश दिया है कि जिले में चल रही सभी अधूरी योजनाओं को अगले तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि तय समय सीमा के दौरान कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो संबंधित दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.
दरअसल झारखंड में हर गांव और टोला तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है. इसे लेकर संबंधित मंत्री और सचिव अभियंताओं और संवेदक के साथ बैठक कर विभिन्न पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. इस दौरान अधिकारियों से योजनाओं की वर्तमान स्थिति, निर्माण कार्यों की गति और लंबित कार्यों के संबंध में जानकारी ली गई.
समय पर लोगों तक पहुंचे सरकारी योजना: मंत्री
बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक समय पर पहुंचना चाहिए. किसी भी योजना को अनावश्यक रूप से लंबित रखना स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों और संवेदकों को निर्देश दिया कि जिन योजनाओं का काम अधूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए. सभी संबंधित संवेदक और विभागीय अधिकारी अगले तीन महीने के भीतर अधूरे कार्यों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम करें.
मंत्री ने कहा कि कार्यों की प्रगति की लगातार निगरानी भी की जाएगी. अगर तीन महीने बाद भी किसी योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित संवेदक की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी. यदि इसमें अधिकारियों की लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी.
सभी को मिले शुद्ध और साफ पेयजल
मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बताया कि झारखंड सरकार का लक्ष्य की झारखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक शुद्ध और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो. इस प्रकार का बैठक करने का मुख्य मकसद यही है कि क्षेत्र में क्या परेशानियां हो रही है, इसकी बारीकी से जानकारी हो सके. बैठक में स्पष्ट कहा गया कि विकास योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अधिकारियों को भी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और जमीनी स्तर पर कार्यों की स्थिति की जांच करने का निर्देश दिया.
सचिव अबु इमरान ने भी दिए निर्देश
बैठक में विभागीय सचिव अबु इमरान ने भी अधिकारियों और संवेदकों को योजनाओं को समय पर पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ समयबद्ध तरीके से योजनाओं को पूरा करने पर जोर दिया. बेतला में आयोजित इस समीक्षा बैठक में लातेहार डीसी संदीप कुमार, डीडीसी सैयद रियाज अहमद समेत लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा के वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता, विभागीय अधिकारी और संवेदक शामिल हुए.
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