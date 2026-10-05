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पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री की दो टूक, 3 महीने में अधूरे काम पूरा करें, वरना ब्लैकलिस्ट होंगे ठेकेदार

बैठक में मौजूद मंत्री और संबंधित पदाधिकारी ( ईटीवी भारत )

लातेहार: पेयजल एवं स्वच्छता को लेकर सोमवार को लातेहार जिले के बेतला में झारखंड के छह जिलों के अभियंताओं और संवेदकों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अबु इमरान शामिल हुए. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों और संवेदकों को सख्त निर्देश दिया है कि जिले में चल रही सभी अधूरी योजनाओं को अगले तीन महीने के भीतर पूरा किया जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि तय समय सीमा के दौरान कार्यों की प्रगति संतोषजनक नहीं रही तो संबंधित दोषी संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.