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हजारीबाग में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा, लापरवाह संवेदकों को लगाई फटकार

हजारीबाग में पदाधिकारियों संग बैठक करते मंत्री योगेंद्र प्रसाद. ( फोटो-ईटीवी भारत )

हजारीबागः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को हजारीबाग में पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए. बैठक में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी शामिल थे.

मंत्री ने जिलावार योजना की प्रगति रिपोर्ट मांगी. साथ ही जानकारी इकट्ठा की कि इन जिलों में योजना की धरातलीय स्थिति क्या है. पदाधिकारियों ने बताया कि संवेदकों की लापरवाही के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है. मंत्री ने संवेदकों और इंजीनियरों को आमने-सामने बैठाकर स्पष्ट रूप से कहा कि 3 महीने के अंदर योजना का काम पूरा करें, अन्यथा ऐसे संवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और पैसा भी रिकवर किया जाएगा.