हजारीबाग में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने की जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा, लापरवाह संवेदकों को लगाई फटकार
हजारीबाग में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा की. इस दौरान चार जिलों के विभागीय पदाधिकारी मौजूद रहे.
Published : October 30, 2026 at 7:27 PM IST
हजारीबागः पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को हजारीबाग में पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की भी जानकारी ली और संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए. बैठक में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारी शामिल थे.
मंत्री ने जिलावार योजना की प्रगति रिपोर्ट मांगी. साथ ही जानकारी इकट्ठा की कि इन जिलों में योजना की धरातलीय स्थिति क्या है. पदाधिकारियों ने बताया कि संवेदकों की लापरवाही के कारण योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है. मंत्री ने संवेदकों और इंजीनियरों को आमने-सामने बैठाकर स्पष्ट रूप से कहा कि 3 महीने के अंदर योजना का काम पूरा करें, अन्यथा ऐसे संवेदकों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और पैसा भी रिकवर किया जाएगा.
तीन माह के अंदर योजना का काम पूरा करने के निर्देश
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बैठक में चार जिलों की पेयजलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की गई. जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा में संवेदकों की लापरवाही के कारण जल जीवन मिशन योजना का काम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है. ऐसे संवेदकों को तीन महीने के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
"योजना के लिए आंशिक रूप से मिल रहा केंद्रांश"
वही मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के लिए केंद्र की ओर से आंशिक रूप से पैसा मिला है. राज्य सरकार अपने फंड से योजना पूरा करने में लगी हुई है. उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वैसे क्षेत्र जहां लोग चुआं खोदकर पानी पी रहे हैं या फिर जिन क्षेत्रों में पेयजल नहीं पहुंच रहा है उन इलाकों की जानकारी दें. उन क्षेत्रों में योजना का धरातल पर उतरा जाएगा. सरकार आम जनता को सुविधा देने के लिए कृतसंकल्पित है.
एनटीपीसी की चार योजनाएं बंद होने पर दिया बयान
हजारीबाग पहुंचे मंत्री ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बड़कागांव में एनटीपीसी की ओर से चार योजनाओं को ध्वस्त कर दिया गया है, जहां 90% कम पूरा हो चुका था. उन्होंने कहा कि इसे लेकर पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि पैसा रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू करें. योजना पूरा नहीं होने पर मंत्री ने कहा कि इसके पीछे कई समस्या होती है. कहीं फॉरेस्ट तो कहीं जमीन को लेकर एनओसी नहीं मिल पाता है. राज्य में 96 हजार छोटी-बड़ी योजनाएं चल रही हैं.
आपको बता दें कि जल जीवन मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है. जिसके तहत ग्रामीण भारत के प्रत्येक परिवार को नल के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन झारखंड के कई जिलों में संवेदकों की लापरवाही के कारण यह योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है.
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