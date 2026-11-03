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दिसंबर तक सभी पेयजल योजनाएं पूरी करने का अल्टीमेटम, लापरवाही पर संवेदकों को लीगल नोटिस

पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक करते पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ( ETV Bharat )

रांचीः पेयजल योजनाओं को पूरा करने में हो रही देरी और कई योजनाओं के बंद पड़े रहने पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कड़ी नाराजगी जताई है.

मंगलवार को विश्वा सभागार में रांची पूर्व, रांची पश्चिम और खूंटी प्रमंडल की समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पेयजलापूर्ति जैसे बुनियादी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. काम में शिथिलता बरतने वाले संवेदकों के साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी. मंत्री ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को दिसंबर 2026 तक सभी क्लस्टर और सिंगल विलेज स्कीम (SVS) की योजनाएं पूरी कराने का निर्देश दिया.