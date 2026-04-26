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बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की भूमिका अहम: मंत्री योगेंद्र प्रसाद

बोकारो:बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस कोरेस्पोंडेंट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट के महाधिवेशन 2026 का आयोजन रविवार को बोकारो में किया गया. जिसमें राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. सेक्टर-08 स्थित मंगलम विवाह मंडप में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री योगेंद्र प्रसाद को अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया. इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

इस दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट की भूमिका बेहद अहम है. उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास और आमजन को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. ऐसे आयोजनों से लोगों में एक प्रकार से जागरुकता आती है. जिससे आम आदमी या समाज का अंतिम व्यक्ति तक इससे लाभान्वित होता है.

मंत्री योगेंद्र प्रसाद और यूनियन के महासचिव का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मंत्री ने यह भी कहा कि अब लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए सही मंच पर अपनी बात रखने की जरूरत है. आज के पहले या आज तक इनको एकजुट होने का मौका नहीं मिला था. आज लोग एक मंच पर हैं. इनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो गया है. इनके साथ जो शोषण होता था, अब ऐसा नहीं हो सकेगा. लोग अपनी समस्या इस मंच पर ला सकेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा.