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15 दिन में काम शुरू नहीं किया तो संवेदकों पर होगी कार्रवाई, पेयजल योजनाओं को लेकर मंत्री योगेंद्र प्रसाद सख्त

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा पेयजल योजना के तहत 15 दिन में काम शुरू नहीं होने पर संवेदकों पर कार्रवाई होगी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह

JAL JEEVAN MISSION
समीक्षा बैठक में मौजूद मंत्री और संबंधित पदाधिकारी (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 12, 2026 at 11:03 AM IST

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रांची: झारखंड में ग्रामीण पेयजल योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि जिन योजनाओं में अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, उनमें 15 दिनों के भीतर काम शुरू कराया जाए. तय समय सीमा में काम शुरू नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया है.

लंबित कार्यों को पूरा करने पर जोर

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने रांची स्थित नेपाल हाउस के विभागीय कॉन्फ्रेंस हॉल में समीक्षा बैठक की. इस दौरान धनबाद अंचल के तहत आने वाली तेनुघाट बहु-ग्रामीण जलापूर्ति और एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने योजनाओं को जमीन पर तेजी से उतारने और लंबित कार्यों को गंभीरता के साथ पूरा करने पर जोर दिया.

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बैठक में मौजूद संबंधित पदाधिकारी (ईटीवी भारत)

योजनाओं की जमीनी हकीकत जांचेगी उच्चस्तरीय टीम

मंत्री ने राज्य स्तर पर एक उच्चस्तरीय टीम गठित कर जलापूर्ति योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण और विस्तृत समीक्षा कराने का निर्देश दिया. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केवल कागजी प्रगति के आधार पर योजनाओं का आकलन न किया जाए, बल्कि क्षेत्र में जाकर वास्तविक स्थिति की जांच की जाए. उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण को प्राथमिकता देने और ग्रामीणों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानने को कहा. जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए गए.

जल जीवन मिशन में लापरवाही स्वीकार नहीं: मंत्री

समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार तक सुरक्षित और नियमित पेयजल पहुंचाना है. ऐसे में योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने योजनाओं की भौतिक प्रगति के साथ भुगतान की स्थिति और मौके पर कार्य की स्थिति का भी सत्यापन करने को कहा. बैठक में खास तौर पर गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जलापूर्ति योजनाओं की स्थिति पर चर्चा हुई. योजनाओं की भौतिक प्रगति, भुगतान, क्षेत्र भ्रमण के जरिए सत्यापन, ग्रामीणों से संवाद और घरों में क्रियाशील नल कनेक्शन को समीक्षा का प्रमुख आधार बनाया गया.

गोमिया विस क्षेत्र में नल जल कनेक्शन की स्थिति

समीक्षा के दौरान गोमिया विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग प्रखंडों में घरेलू नल कनेक्शन की स्थिति भी सामने रखी गई. आंकड़ों के मुताबिक:-

  1. गोमिया में 52,689 घरों में से 35,191 घर नल जल से जुड़े हैं.
  2. कसमार में 18,574 में से 7,499 घरों में नल से जलापूर्ति हो रही है.
  3. पेटरवार में 32,687 में से 21,799 घर नल जल से जुड़े हैं.
  4. नावाडीह में 26,625 में से 14,437 घरों में नल कनेक्शन पहुंचा है.
  5. चंद्रपुरा में 11,162 में से 9,834 घर नल से जलापूर्ति से जुड़ चुके हैं.

बैठक में जल जीवन मिशन के अभियान निदेशक, अभियंता प्रमुख, मुख्य अभियंता, पीएमयू, मुख्य अभियंता सीडीओ, धनबाद के अधीक्षण अभियंता समेत चास और तेनुघाट प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता मौजूद थे.

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