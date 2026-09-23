ETV Bharat / state

केंद्र सरकार पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का हमला, बोले- झारखंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश, दी आंदोलन की चेतावनी

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ( Etv Bharat )