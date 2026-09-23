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केंद्र सरकार पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का हमला, बोले- झारखंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश, दी आंदोलन की चेतावनी

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.

Minister Yogendra Prasad
मंत्री योगेंद्र प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 10:54 PM IST

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धनबाद: झारखंड के मंत्री योगेंद्र प्रसाद बुधवार को धनबाद पहुंचे. यहां झारखंड आंदोलन के महानायक और पूर्व सांसद स्वर्गीय बिनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह में शामिल हुए. इस दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार पर झारखंड के आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य का भी अधिकार है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मंत्री ने केंद्र द्वारा लाए गए नए प्रावधान को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी.

केंद्र पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद का हमला (Etv BHARAT)

केंद्र सरकार पर झारखंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप

धनबाद में बिनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह में पहुंचे मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के पास कोयला समेत कई महत्वपूर्ण खनिज संसाधन हैं, लेकिन इन संसाधनों से जुड़े फैसलों में राज्य के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

नए प्रावधान से राज्य की कई योजनाओं पर असर

मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नए प्रावधान से राज्य की कई योजनाओं पर असर पड़ सकता है. उन्होंने नल-जल योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली योजनाओं में राज्य सरकार अपनी राशि खर्च कर चुकी है, लेकिन केंद्र की हिस्सेदारी नहीं मिलने से योजनाओं की गति प्रभावित हो रही है.

इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधी भी चिंतित

धनबाद के संदर्भ में मंत्री ने डीएमएफटी यानी जिला खनिज फाउंडेशन फंड का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल प्रभावित क्षेत्रों के विकास में होना चाहिए. मंत्री के मुताबिक, इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी चिंता है.

झारखंड के लोगों के हित सबसे पहले: मंत्री योगेंद्र प्रसाद

मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि झारखंड की पहचान उसके जंगल, पहाड़, नदी और खनिज संपदा से है. उन्होंने कहा कि राज्य के संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहां के लोगों के हित और अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए.

मंत्री ने दी आंदोलन की चेतावनी

केंद्र के नए कानून या प्रावधान को लेकर मंत्री ने आंदोलन की चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सड़क से सदन तक और रेल से सड़क मार्ग तक आंदोलन किया जाएगा. मंत्री ने साफ कहा कि जब तक संबंधित प्रावधान वापस नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रखने की बात कही. दरअसल, बिनोद बिहारी महतो की जयंती समारोह में मंत्री योगेंद्र प्रसाद के इस बयान के बाद झारखंड के संसाधनों, केंद्र-राज्य संबंध और योजनाओं की फंडिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है.

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