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कुल्लू दशहरा की चौथी सांस्कृतिक संध्या, ड्रोन शो में दिखी हिमाचल की संस्कृति, आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा रहे मुख्य अतिथि

कुल्लू दशहरा में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा विधायक सुंदर सिंह ठाकुर के साथ ( ETV Bharat )

कुल्लू: ढालपुर के रथ मैदान में अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में विभिन्न देशों के कलाकारों ने जहां अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया. वही, भारत के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. ढालपुर में चल रहे दशहरा उत्सव में रथ मैदान और कला केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. ऐसे में चौथी सांस्कृतिक संध्या में लेजर शो और ड्रोन शो का भी प्रदर्शन किया गया. ड्रोन शो में हिमाचल की संस्कृति का प्रदर्शन किया गया.

इस सांस्कृतिक संध्या में हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष, युवा सेवा एवं विधि मंत्री यादवेंद्र गोमा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं, लेजर, शोर ड्रोन शो को देखने के लिए रथ मैदान में हजारों लोगों की भीड़ फिर से उमड़ी. इस दौरान विभिन्न देशों के कलाकारों के द्वारा यहां कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया. उसके बाद मुख्य अतिथि ढालपुर में भगवान रघुनाथ के अस्थाई शिविर पहुंचे और वहां पर भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लिया.

उन्होंने कहा कि सदियों पुरानी परंपराओं को संजोए हुए यह उत्सव हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यहां आने वाले लोगों को हिमाचल की देव संस्कृति को करीब से जानने और समझने का अवसर मिलता है. यही कारण है कि देश-विदेश के लोग हर वर्ष इस ऐतिहासिक उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

आयुष मंत्री ने कहा अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का अपना विशिष्ट महत्व है. यह उत्सव केवल हिमाचल प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश के लोगों के लिए भी विशेष आकर्षण का केंद्र है. प्रति वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु इस उत्सव में भाग लेने के लिए कुल्लू पहुंचते हैं और यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति-रिवाजों और ऐतिहासिक परंपराओं से रूबरू होते हैं.

आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा, "कुल्लू दशहरा की सबसे बड़ी विशेषता यहां होने वाला भव्य देव समागम है, जहां विभिन्न क्षेत्रों के देवी-देवता अपने-अपने देवालयों से निकलकर ढालपुर पहुंचते हैं. देव परंपराओं, आस्था और लोक संस्कृति का यह अलौकिक संगम कुल्लू दशहरा को विश्वभर के अन्य उत्सवों से विशिष्ट पहचान प्रदान करता है".

मुख्य अतिथि यादविंद्र गोमा ढालपुर के कला केंद्र भी पहुंचे. जहां पर दशहरा उत्सव कमेटी द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया. ऐसे में कला केंद्र में भी हिमाचल और विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई.

यादविंद्र गोमा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के अंतर्गत आयोजित ग्लोबल डांस कार्यक्रम ने सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाने का सराहनीय प्रयास किया है. इस कार्यक्रम में 15 देशों के लोक कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से विभिन्न देशों की सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं और कला का प्रदर्शन किया. विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ-साथ देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली. इन प्रस्तुतियों ने दर्शकों को विभिन्न देशों और क्षेत्रों की परंपराओं, संगीत तथा नृत्य शैलियों से परिचित करवाया. इस तरह के आयोजन विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ, सौहार्द और मैत्री को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

लेजर और ड्रोन शो ने मोहा मन

मंत्री ने रथ मैदान में आयोजित लेजर शो और ड्रोन शो की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से पर्यटन, संस्कृति, साहसिक खेलों और रामायण के विभिन्न प्रसंगों को प्रस्तुत करना अपने आप में एक अभिनव और आकर्षक पहल है. इन कार्यक्रमों ने पारंपरिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़कर दर्शकों के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया.

लेजर शो ने मोहा दर्शकों का मन (ETV Bharat)

आसमान में ड्रोन के माध्यम से उकेरी गई आकृतियों और प्रकाश की मनमोहक प्रस्तुतियों ने भगवान श्रीराम से जुड़े प्रसंगों को जीवंत रूप प्रदान किया. वहीं, लेजर शो ने अपनी आकर्षक दृश्यावली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. इस प्रकार के आयोजन उत्सव को नई भव्यता प्रदान करते हैं तथा युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनते हैं.

वहीं, थाईलैंड से आए कलाकारो का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला आकर उन्हें काफी खुशी महसूस हो रही है. यहां पर उन्होंने अपने देश की संस्कृति का प्रदर्शन किया है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में भाग लेकर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है.

चाइनीज कलाकारों ने कुल्लू दशहरा में दी अपनी प्रस्तुति (ETV Bharat)

मणिपुर से आए कलाकारों का कहना है कि यहां पर उन्हें विभिन्न राज्यों के कलाकारों से भी मिलने का मौका मिला और उनकी संस्कृति को भी समझने का मौका मिला है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में वह अपनी टीम के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे यहां पर लोग काफी अच्छी सराहना भी दे रहे हैं.

नेपाल से आए कलाकारों ने कहा कि वह पहले भी भारत के कई राज्यों में अपने कार्यक्रम के प्रस्तुति दे चुके हैं और अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में प्रस्तुति देना उनके लिए गौरव की बात है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की सांस्कृतिक संध्या में वह नेपाल के पुराने गायन, वाद्य यंत्रों के साथ अपने नृत्य की प्रस्तुति करेंगे.

कुल्लू दशहरा में पहुंचे नेपाल से आए कलाकार (ETV Bharat)

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