कहीं डूब ना जाये झारखंड के 1000 करोड़! 15वें वित्त आयोग के बकाया अनुदान राशि को लेकर मंत्री मुखर

कहीं डूब ना जाये झारखंड के 1000 करोड़! 15वें वित्त आयोग के बकाया अनुदान राशि को लेकर मंत्री मुखर
15वें वित्त आयोग के बकाया अनुदान राशि को लेकर झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र को पत्र लिखा है.
Published : March 14, 2026 at 8:19 PM IST
रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
रांचीः झारखंड को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुदान मद की करीब 1000 करोड़ रुपये की राशि से हाथ धोना पड़ सकता है. चालू वित्तीय वर्ष के समापन की अवधि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राज्य सरकार की चिंता बढती जा रही है. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद से झारखंड को करीब 2700 करोड़ मिलने हैं जिसमें 1000 करोड़ अभी भी बकाया है.
ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में केंद्र सरकार को 31 मार्च की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अविलंब बकाया राशि जारी करने का आग्रह किया है. इधर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने केंद्र से 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद से अब तक मिली राशि में से हर पंचायत में आबादी के अनुरूप करीब 18-20 लाख रुपया भेज दिया है. इन पैसों से पंचायतों में विभिन्न विकास योजनाएं संचालित की जाएंगी.
समय कम है अविलंब केंद्र दे 15वें वित्त आयोग की बकाया अनुदान राशि- मंत्री
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विधानसभा परिसर में ईटीवी भारत के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने में कुछ ही दिन शेष हैं. 15वें वित्त आयोग के अनुदान मद की करीब 1000 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है, केंद्र इसे अविलंब जारी करे. राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी प्रक्रिया पूरी करते हुए केंद्र सरकार से आग्रह किया है. मैं केंद्र को विश्वास दिलाती हूं कि बकाया राशि मिलने के बाद अगले महीने अप्रैल में इसका यूटिलाइजेशन का भी ब्यौरा भेज दिया जाएगा. उन्होंने बकाया राशि के भुगतान को लेकर नेता प्रतिपक्ष से भी अपील करते हुए कही कि राज्य के विकास के लिए यदि सचमुच ये लोग बात करते हैं तो वो केंद्र सरकार से इसके भुगतान कराने में सहयोग करें.
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