रेवाड़ी के डीटीपी मनदीप सिहाग को विपुल गोयल ने लगाई फटकार, रिटायर्ड तहसीलदार पर चार्जशीट, बिल्डर पर होगी FIR
रेवाड़ी में जिला स्तरीय बैठक में मंत्री विपुल गोयल ने लापरवाही के आरोप में विभागीय अधिकारी और बिल्डर पर कार्रवाई का आदेश दिया.
Published : November 29, 2025 at 6:42 PM IST
रेवाड़ीः राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल की अध्यक्षता में शनिवार को रेवाड़ी में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई. बैठक में सेवानिवृत्त तहसीलदार जितेंद्र को चार्जशीट करने और जमीन की गलत बिक्री में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया. यह मामला रेवाड़ी के गांव रायपुरा निवासी श्रीराम की शिकायत पर सामने आया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि गांव की गाटा संख्या 387 और 388 की भूमि पर गलत तरीके से कब्जा किया गया है और राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी की गई है. आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से संबंधित भूमि पर अवैध रूप से नाम दर्ज कराए गए हैं. इस मामले में एसडीएम को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके थे.
सनसिटी बिल्डर के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमाः सनसिटी कॉलोनी के लोगों ने समस्या रखी थी कि जब भी वे पानी की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताते हैं तो डीटीपी विभाग के अधिकारी उन्हें अपने घर पर आरओ लगवाने की सलाह देते हैं. इस पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और उस समय ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए. इसके साथ ही सनसिटी बिल्डर के खिलाफ भी पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.
"इतना अधिक टीडीएस वाला पानी कोई कैसे पी सकता है?": बैठक में दो युवा खिलाड़ियों की मौत का मामला भी उठा. मंत्री ने कहा कि "ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की सरकार है. हरियाणा के खिलाड़ी देश में सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं. मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की है." सनसिटी कॉलोनी में अशुद्ध पानी की सप्लाई का मुद्दा उठने पर मंत्री विपुल गोयल ने रेवाड़ी के डीटीपी मनदीप सिहाग को फटकार लगाई. मंत्री ने कहा कि "इतने अधिक टीडीएस वाला पानी कोई कैसे पी सकता है?" स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि जब वे पानी की गुणवत्ता को लेकर आपत्ति जताते हैं तो डीटीपी विभाग के अधिकारी उन्हें अपने घर पर आरओ लगवाने की सलाह देते हैं.
डीटीपी के तत्कालीन अधिकारी पर प्राथमिकी का आदेशः डीटीपी विभाग की ओर से ही कॉलोनी को ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया था. इस मामले में उस समय के डीटीपी विभाग में कार्यरत अधिकारी को चार्जशीट करने के आदेश दिए गए. साथ ही सनसिटी बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी मंत्री ने दिए.
