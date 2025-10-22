ETV Bharat / state

फरीदाबाद को करोड़ों की सौगात, मंत्री विपुल गोयल ने किया सीवरेज और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए करोड़ों की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया.

Development Work in Faridabad
सड़क का शिलान्यास करते मंत्री विपुल गोयल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 22, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
फरीदाबाद: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने मंगलवार को फरीदाबाद में करोड़ों रुपये की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया. ये योजनाएं सेक्टर 7 एवं सेक्टर 33 के इलाके में स्थित है. इस दौरान कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "जिस समय मैं वोट लेने आप लोगों के बीच पहुंचा था और उसे दौरान जो भी वादे किए थे उन सभी वादों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है. उन सभी वादों को पूरा करूंगा. अगर ऐसा में नहीं करूंगा तो अगली बार आप लोगों के बीच वोट लेने नहीं आऊंगा."

कई सेक्टर के लिए कई योजनाएं स्वीकृतः कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "सेक्टर 7 जनसेवा जल संरक्षण और स्वच्छता का संगम, सेक्टर 7 मार्केट में स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम के निर्माण कार्य पर 50 लाख रुपये की लागत से कार्य पूर्ण किया गया है. सेक्टर B बायपास मार्ग पर भी स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल प्रणाली के लिए 20 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. क्षेत्र की जलापूर्ति सुदृढ़ करने के लिए सीही गांव में 2 और सेक्टर 8 एनके गर्ग पॉकेट में 1, कुल 3 नए ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं जिन पर 33 लाख की लागत आई है."

मंत्री विपुल गोयल ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास (Etv Bharat)

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि "सेक्टर 7 में भी 3 नये ट्यूबवेलों का निर्माण 33 लाख की लागत से किया गया है. इसके अलावा वर्षा जल संचयन प्रणाली रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहन देते हुए सेक्टर 7 मार्केट के पास 5.5 लाख की लागत से प्रणाली विकसित की गई है. जन कल्याण मंदिर के पीछे पार्क में डोलपुर स्टोन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम 12 लाख में सम्पन्न हुआ जबकि सीताराम मंदिर के समीप पार्क में बाउंड्री वॉल और डोलपुर स्टोन का कार्य 8 लाख रुपये की लागत से पूरा हुआ."

Development Work in Faridabad
फरीदाबाद में विकास योजनाओं की सौगात (Etv Bharat)

सेक्टर 33 में सड़क और सिवरेज स्वीकृतः मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "इन सभी कार्यों से क्षेत्र में जल निकासी जल संरक्षण स्वच्छता और जन सुविधाओं में सुधार होगा. यह विकास न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सशक्त और स्थायी आधार तैयार करेगा. इसी प्रकार सेक्टर 33 में सड़क सीवरेज सहित अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित कार्यों को स्वीकृति दी गई है. ये परियोजनाएं स्वच्छ और सुंदर फरीदाबाद के निर्माण की दिशा में एक ठोस कदम हैं."

Development Work in Faridabad
फरीदाबाद में मंत्री विपुल गोयल का स्वागत (Etv Bharat)

मूलभूत सुविधाएं शहरी विकास की रीढ़ः कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि "सीवरेज और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं किसी भी शहरी विकास की रीढ़ होती हैं. इन कार्यों को पूर्ण होने के बाद सेक्टर 33 के नागरिकों को बेहतर आवागमन जल निकासी, स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन का लाभ मिलेगा. जन विश्वास से सशक्त, जनकल्याण से प्रेरित हर कार्य फरीदाबाद की जनता के अटूट विश्वास और सहयोग का प्रतीक है." इस दौरान फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कहा कि "विकसित फरीदाबाद संकल्प से साकार तक का यह अभियान न केवल शहर की भौतिक उन्नति का द्योतक है बल्कि नागरिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति और सुविधा के प्रसार का भी संदेश देता है."

