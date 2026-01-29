ETV Bharat / state

पंचकूला में मंत्री विपुल गोयल ने सुनी लोगों की शिकायतें, अवैध अतिक्रमण और झुरीवाला में कचरा साफ करने के दिए निर्देश

पंचकूला: हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने बुधवार को सेक्टर-6 में अवैध अतिक्रमण की समस्या पर संज्ञान लेते हुए, नगर निगम अधिकारियों को प्राथमिकता से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "पंचकूला में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. दरअसल, मंत्री विपुल गोयल पंचकूला सेक्टर-1 स्थित पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे. इस दौरान लोगों द्वारा हर बार की तरह इस बार भी अतिक्रमण की कई शिकायतें पहुंची.

मंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं: बैठक के दौरान राजस्व मंत्री ने विभिन्न विषयों संबंधी छह शिकायतें सुनी. इनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर किया गया. जबकि कुछ शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. सेक्टर-6 निवासी व्यक्ति ने एमसी पार्क नंबर 606 में लंबे समय से अवैध अतिक्रमण की शिकायत की. इस पर मंत्री विपुल गोयल ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण तुरंत हटाने के निर्देश दिए. इस दौरान मंत्री ने उन लोगों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया, जिन्होंने अपने घरों के पीछे गेट खोलकर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे उन्होंने तत्काल बंद करवाने को कहा.

गांव झुरीवाला में कचरा और अलीपुर में एमआरएफ: पंचकूला के सेक्टर-25 लोगों ने बताया कि "गांव झुरीवाला में लंबे समय से कचरा पड़े रहने से दुर्गंध फैल रही है और पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है". इस पर मंत्री ने निगम अधिकारियों को रोजाना कचरा उठवाने और लिगेसी वेस्ट को शीघ्र साफ करवाने के निर्देश दिए. इसके अलावा, उन्होंने गांव अलीपुर में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) शुरू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नगर निगम पंचकूला के साथ समन्वय स्थापित कर तय समय सीमा में एनओसी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि एमआरएफ सुविधा जल्द प्रारंभ की जा सके.

गांव की फिरनी पर अवैध कब्जा: वार्ड नंबर-9 के पार्षद ने मंत्री को बताया कि नगर निगम पंचकूला के अंतर्गत गांव अभयपुर में कुछ फैक्ट्री मालिकों द्वारा गांव की फिरनी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है. इस कारण एचएसवीपी को सीवरेज पाइपलाइन बिछाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर मंत्री ने अभयपुर से अवैध अतिक्रमण हटाने और एचएसवीपी को सीवरेज पाइपलाइन डालकर आगामी बैठक में प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए.