ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव जीतने वालों पर क्या बिंदल का लगा है ठप्पा?, BJP अध्यक्ष के दावे पर भड़के मंत्री विक्रमादित्य

भाजपा के दावों पर सवाल उठाते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'क्या पंचायत चुनाव जीतने वाले उम्मीदवारों पर भाजपा या राजीव बिंदल का कोई ठप्पा लगा है? पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जनसमर्थन और उम्मीदवार की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं. जो उम्मीदवार जीतकर आए हैं, उन्होंने अपनी कार्यशैली, मेहनत और जनता के विश्वास के दम पर जीत दर्ज की है'.

शिमला: पंचायत चुनावों के पहले चरण को लेकर हिमाचल भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के 75 फीसदी जीत के दावे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा के दावों को “ख्याली पुलाव” और “बेबुनियाद बयानबाजी” करार देते हुए कहा कि पंचायत चुनावों की प्रकृति को समझे बिना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है.

विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा बिना आधार के बड़े-बड़े दावे कर राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है. पंचायत चुनावों के अभी दो चरण बाकी हैं और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी. पंचायत चुनावों को विधानसभा या लोकसभा चुनावों की तरह “सेमीफाइनल” बताना पूरी तरह गलत है. उनके मुताबिक हर चुनाव की अपनी गरिमा और अलग प्रकृति होती है. पंचायत चुनाव स्थानीय मुद्दों, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित होते हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में अलग तरह का राजनीतिक नेरेटिव चलता है.

विक्रमादित्य सिंह ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए दावा किया कि पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है. आगामी नगर निगम चुनावों में भी पार्टी बेहतर नतीजे हासिल करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में जो भी प्रतिनिधि जीतकर आएगा, राज्य सरकार उसके साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर पार्टी का विस्तृत पक्ष अलग से रखेंगे.

ये भी पढ़ें: BJP का दावा 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान-उप प्रधान विजयी, कांग्रेस का गांव-गांव से सफाया- राजीव बिंदल