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चियोग-टियाली-धमांदरी-सैंज संपर्क सड़क का अपग्रेडेशन, विक्रमादित्य ने विकास कार्यों की समीक्षा की

ठियोग विधानसभा दौर पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 9:27 PM IST

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शिमला: लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ठियोग विधानसभा क्षेत्र में एक दिवसीय प्रवास के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने पर निर्माणाधीन चियोग-टियाली-धमांदरी-सैंज सड़क का निरीक्षण और टियाली-नहोल संपर्क सड़क की डंपिंग साइट का निरीक्षण किया.

टियाली में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, 'फागू से चियोग-टियाली-धमांदरी-सैंज संपर्क सड़क की अपग्रेडेशन पर 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है'.

उन्होंने कहा कि फागू से आने वाली चियोग-धमांदरी-सैंज सड़क काफी पुरानी सड़क है, जिसकी आवश्यकतानुसार समय समय पर मेटलिंग-टायरिंग होती रहती है, लेकिन क्षेत्र के लोगों की मांग ओर ट्रैफिक की बढ़ती समस्या के कारण इस क्षेत्र की सड़क को अपग्रेड करना आवश्यक था, जिसका निर्माण कार्य जारी है. इस सड़क को अपग्रेड करते समय जहां भी डंगे लगने हैं, उन स्थलों पर गुणवत्ता के आधार पर समयावधि के भीतर सड़क कार्य एवं डंगे लगाने का कार्य पूर्ण किया जाएगा. जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं. क्षेत्र के लोगों की मांग पर शाकीलधार से नहोल संपर्क सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 7 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है. प्रदेश सरकार सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है. उन्होंने बसेवड़ा धार से बखारी खड्ड तक एंबुलेंस रोड बनाने, टियाली में आयुर्वेदिक पीएचसी के नए भवन के निर्माण में हो रही देरी का शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का आश्वासन भी दिया. इसके आलावा मंत्री ने टियाली-नहोल सड़क पर ठेकेदार द्वारा की गई डंपिंग को चेक करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि डंपिंग चिन्हित स्थानों पर नहीं हुई है तो डीएफओ ठियोग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें.

वहीं, उन्होंने धमांदरी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें पिछले दिनों इस क्षेत्र के प्रसिद्ध सरयाली मेले में आना था. लेकिन केरला राज्य में आयोजित सेमिनार में जाना पड़ा, जिस नहीं आ सका. उस समय क्षेत्र के लोगों से बात कर उन्होंने वादा किया था कि ठियोग क्षेत्र के विकास को तीव्रता प्रदान करने एवं विभिन्न सड़कों के लिए राशि मुहैया करवाने के लिए जरूर आऊंगा. आप लोगों के बीच में आज आने का मौका मिला है. स्थानीय विधायक के साथ मिलकर ठियोग क्षेत्र का विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.

उन्होंने कहा कि विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण यशवंत नगर-छैला-नेरीपुल सड़क की अपग्रेडेशन के लिए 200 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी. इस सड़क के बनने से सैंज, छैला, कोटखाई, तथा जुब्बल व रोहड़ू सहित उपरी क्षेत्र के लोगों को आवाजाही और सेब मार्किट तक पहुंचाने की सुविधा मिलेगी. थरोटी से धमांदरी और धमांदरी से शरयाना संपर्क सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को अस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी आह्वान किया कि वह शीघ्र गिफ्टडीड देना सुनिश्चित करें, ताकि सड़कों को अपग्रेड किया जा सके.

रहईघाट की जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के लिए 16 सड़कें अवार्ड हुई है. पिछली बरसात के दौरान रहई घाट ठियोग सड़क काफी धंस गई थी, जिसे रिकॉर्ड 52 घंटों में ब्रिज सहित तैयार कर आवाजाही को सुचारू किया गया. मतीयाना से छैला वाया कोटखाई 26 किलोमीटर सड़क जो लगभग 15 पंचायतों से होकर जाएगी पर 38 करोड़ खर्च किए जा रहे है, लेकिन सड़क का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है.

उन्होंने कहा कि नांगलदेवी से नलेयां सड़क का आज निरीक्षण किया, जिसकी हालत बहुत खराब है.इस सड़क की पुनः मेटलिंग-टायरिंग कार्य के लिए बजट का प्रावधान कर लिया गया है और आने वाले समय में इस सड़क का भी सुधार किया जाएगा. नगर निगम ठियोग के विकास कार्य के लिए अधिक से अधिक राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. ताकि नगर निगम क्षेत्र के सभी छोटे-छोटे कार्यों को पूर्ण किया जा सके. कैबिनेट मंत्री ने टियाली, नहोल, बलग, ददास, धमांदरी पंचायत क्षेत्र और नंगल देवी रहईघाट क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी सुनी और अधिकारियों के सहयोग से अधिकतर समस्याओं का समाधान भी सुनिश्चित किया.

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