अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह, भगवान रघुनाथ का लिया आशीर्वाद, सांस्कृतिक संध्या में भी हुए शामिल

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जिला भर के देव देवता यहां पर आते हैं. उन्हें हर साल यहां पर देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा को देव महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में देश भर के लोगों को यहां पर प्राचीन देव संस्कृति के दर्शन करने का मौका मिलता है. विदेशी भी इस अवसर पर यहां की परंपरा को समझते हैं. ऐसे में इस बेहतर उत्सव के लिए दशहरा उत्सव कमेटी सहित सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, वह सराहणीय है".