अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में पहुंचे विक्रमादित्य सिंह, भगवान रघुनाथ का लिया आशीर्वाद, सांस्कृतिक संध्या में भी हुए शामिल
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में आज तीसरी सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:45 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के ढालपुर मैदान में चल रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के तीसरे दिन लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे. मंत्री विक्रमादित्य सिंह ढालपुर में भगवान रघुनाथ का आशीर्वाद लेने भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन किए. उसके बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह ढालपुर के कला केंद्र में आयोजित तीसरी सांस्कृतिक संध्या में भाग लेने के लिए पहुंचे. जहां पर दशहरा उत्सव कमेटी के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया.
कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान जिला भर के देव देवता यहां पर आते हैं. उन्हें हर साल यहां पर देवी देवताओं के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है. अंतरराष्ट्रीय दशहरा को देव महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है. ऐसे में देश भर के लोगों को यहां पर प्राचीन देव संस्कृति के दर्शन करने का मौका मिलता है. विदेशी भी इस अवसर पर यहां की परंपरा को समझते हैं. ऐसे में इस बेहतर उत्सव के लिए दशहरा उत्सव कमेटी सहित सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, वह सराहणीय है".
वहीं, मंत्री विक्रमादित्य सिंह शनिवार को पतलीकूहल में एनएचएआई के अधिकारियों के साथ एक बैठक में भी शामिल होंगे और उसके बाद वह वापस शिमला लौट जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में पंजाबी कलाकार राजा विशेष रूप से उपस्थित रहे. इसके अलावा विभिन्न राज्यों से आए सांस्कृतिक दलों ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया.
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