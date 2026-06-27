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कुचामन जिला अस्पताल के चिकित्सकों को राज्य मंत्री की नसीहत, बोले- सरकारी अस्पताल में ही करें अधिक से अधिक ऑपरेशन

मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन से मरीजों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी.

Minister Vijay Singh Chaudhary
सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी (ETV Bharat Kuchamancity)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 9:02 PM IST

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कुचामनसिटी: प्रदेश के राजस्व, उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने जिला चिकित्सालय में जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने राजकीय जिला अस्पताल में कार्यरत चिकित्सकों को स्पष्ट संदेश दिया कि वे सरकारी अस्पताल में ही अधिक से अधिक ऑपरेशन करें. जनसुनवाई में कुछ लोगों ने शिकायत की कि अस्पताल के कुछ चिकित्सक मरीजों को अपने निजी क्लीनिक में ले जाकर ऑपरेशन करते हैं, जबकि जिला अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

शिकायत पर गंभीरता मंत्री चौधरी ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारियां मिली हैं कि कुछ चिकित्सक राजकीय जिला अस्पताल में उपचार कराने आए मरीजों को निजी क्लीनिक में भेजकर वहां ऑपरेशन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से पूरी तरह सुसज्जित हैं, तो चिकित्सकों को यथासंभव अधिक से अधिक ऑपरेशन सरकारी अस्पताल में ही करने चाहिए.

पढ़ें: सौर ऊर्जा से रोशन होंगे प्रदेश के सरकारी अस्पताल, हर साल होगी करोड़ों की बचत

राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर जिला अस्पताल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की हैं ताकि आमजन को बेहतर और निःशुल्क उपचार मिल सके. ऐसे में मरीजों को निजी अस्पताल या क्लीनिक भेजना उचित नहीं है. उन्होंने चिकित्सकों से अपेक्षा जताई कि वे मरीजों के हित को सर्वोपरि रखते हुए सरकारी अस्पताल की सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन होने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और जरूरतमंद लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी. साथ ही उन्होंने चिकित्सकों से अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ निर्वहन करने का भी आह्वान किया.

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