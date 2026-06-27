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कुचामन जिला अस्पताल के चिकित्सकों को राज्य मंत्री की नसीहत, बोले- सरकारी अस्पताल में ही करें अधिक से अधिक ऑपरेशन

सैनिक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ( ETV Bharat Kuchamancity )