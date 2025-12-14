ETV Bharat / state

रतलाम में मंत्री विजय शाह की बयानबाजी, बोले- जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेगी उनकी करेंगे जांच

रतलाम जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में मंत्री विजय शाह ने कहा, मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए लाडली बहनों का एक सम्मेलन बुलवाते हैं. कम से कम 50 हजार लाडली बहनें तो आ ही जाएंगी. यदि नहीं आती हैं तो लाडली बहनों की जांच करवाई जानी चाहिए.

Minister Vijay Shah in RATLAM
प्रभारी मंत्री विजय शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रतलाम में आयोजित जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री विजय शाह फिर विवादों में डालने वाले बयान सामने आए हैं. अधिकारियों से चर्चा में मंत्रीजी ने बैठक में कहा कि जो लाडली बहनें सीएम का सम्मान नहीं करेगी हम उनकी जांच कराएंगे.

वहीं, ऊर्जा विकास विभाग के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में मैकेनिक द्वारा जानकारी देने के लिए उपस्थित होने पर प्रभारी मंत्री विजय शाह ने उसे चुटकी बजाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और कहा कि निकल जाओ नहीं तो मेरे मुंह से अपशब्द निकल जाएंगे. ये दोनों घटनाएं जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के दौरान हुई हैं. जिसका वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है.

जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री विजय शाह (ETV Bharat)

मंत्री विजय शाह ने बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी से लाडली बहना योजना के आंकड़े पूछ रहे थे

दरअसल मंत्री विजय शाह ने बैठक में महिला बाल विकास अधिकारी से आंकड़े पूछ रहे थे. अधिकारी ने बताया कि जिले में करीब ढाई लाख लाडली बहनें हैं. मंत्री ने कहा कि लाडली बहनों का एक सम्मेलन बुलवाते हैं. मुख्यमंत्री जी का सम्मान करने के लिए. कम से कम 50 हजार लाडली बहनें तो आ ही जाएंगी. सरकार गरीब बहनों के जीवन में खुशहाली ला रही है. उनको 2 साल में एक बार तो थैंक यू बोलना चाहिए.

Minister Vijay Shah in RATLAM
रतलाम में मंत्री विजय शाह (ETV Bharat)

यदि नहीं आती हैं तो लाडली बहनों की जांच करवाई जानी चाहिए. किसी के आधार में, वो लिंक नहीं है, जांच थोड़ी पेंडिंग कर देंगे, मतलब वह पेंडिंग हो ही जाएगी... फिर सब आएंगी. हालांकि बात को संभालते हुए मंत्री बोले कि ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते. सम्मानजनक रूप से सरकार के मुखिया का सम्मान तो बनता है‌‌.

लाडली बहनों से मुख्यमंत्री को थैंक यू बुलवाने को आतुर मंत्री विजय शाह इस बयान के बाद विवादों में पड़ गए हैं. वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है. इसके बाद अब मंत्री जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ना लाजिमी है.

'30 साल से मंत्री हूं मजाक बना रखा है', बैठक में मैकेनिक की मौजूदगी पर नाराज हुए मंत्री

मीटिंग के दौरान हे लाडली बहनों को लेकर गलत बयान देने के बाद मंत्री जी नहीं रुके. उन्होंने ऊर्जा विभाग की जानकारी देने आए कर्मचारियों से पूछा- तुम कौन हो, तुम्हारे अधिकारी कहां हैं? ऊर्जा विभाग के संतोष तंवर ने बताया कि मैं मैकेनिक हूं, जिस पर मंत्री विजय शाह भड़क गए और मैकेनिक को चुटकी बजाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया. मंत्री बोले, बाहर निकालो नहीं तो मेरे मुंह से आप शब्द निकल जाएगा.

दरअसल मंत्री जी इस बात से नाराज थे कि कार्यपालन यंत्री ने खुद आने की बजाय बैठक में मैकेनिक को भेज दिया. बहरहाल लंबे वक्त के बाद रतलाम आए मंत्री विजय शाह एक बार फिर लाडली बहनों पर गलत बयानबाजी कर विवादों में पड़ गए हैं.

TAGGED:

RATLAM NEWS
MINISTER VIJAY SHAH IN RATLAM
VIJAY SHAH ON LADLI BEHNA
RATLAM MEETING VIJAY SHAH
MINISTER VIJAY SHAH MP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.