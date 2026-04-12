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कौन होगा CM? पहले सम्राट चौधरी फिर विजय चौधरी ने की नीतीश से मुलाकात, चंद घंटे में हो सकती है तस्वीर साफ

बिहार में कभी भी नए सीएम का ऐलान हो सकता है. नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद मंत्री विजय चौधरी ने इसके संकेत दिए हैं.

Nitish Kumar
नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी (सौ. JDU एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 1:40 PM IST

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पटना: बिहार में नई सरकार को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल तेज है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा की सदस्यता लेने और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह तय हो गया है कि बिहार में जल्द ही नई सरकार का गठन होगा. सीएम का सामान सात सर्कुलर रोड में शिफ्ट भी होने लगा है. बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार हो रही है.

सम्राट के बाद विजय चौधरी ने की मुलाकात: आज भी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है. वहीं, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बैठक के बाद सीएम आवास से बाहर निकलने पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा बिहार में बीजेपी की अनुशंसा के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी.

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सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

जल्द ही तस्वीर हो जाएगी साफ: सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर विजय चौधरी ने कहा कि सम्राट चौधरी तो कल भी आए थे. वहीं मुख्यमंत्री के इस्तीफे और नई सरकार को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि सब कुछ तय राणनीति के तहत ही होगा और आप लोगों को सब कुछ समय पर जानकारी मिल जाएगी.

मंत्री विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

"सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तो स्वभाविक है कि तमाम लोग उनसे (नीतीश कुमार) मिलने आ रहे हैं. मुख्यमंत्री पर सहमति, कौन किससे पूछ रहा है. ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है. भाजपा वाले सीएम तय करेंगे, फिर एनडीए विधानमंडल दल की उस नाम पर मुहर लगेगी."- विजय कुमार चौधरी, जेडीयू नेता, मंत्री, जल संसाधन विभाग

आखिरी कैबिनेट बैठक पर क्या बोले?: मंत्रिमंडल को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल पर कोई चर्चा नहीं हुई है. बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अभी तक कई नाम पर कयास लगाए जा रहे हैं. 13 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि प्रस्तावित तो बैठक है लेकिन अभी फैसला नहीं हुआ है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय चौधरी का साफ करना है कि जल्द ही सब कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा. थोड़ा इंतजार करिये.

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एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार (सौ. JDU एक्स हैंडल)

बीजेपी की तरफ से हलचल तेज: असल में 10 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता ली, उसके बाद से ही बिहार में नई सरकार के गठन की लेकर हलचल तेज हो गई है. बीजेपी कोर कमेटी की बैठक 10 अप्रैल को ही दिल्ली में होनी थी लेकिन आखिरी मौके पर रद्द ही गई और उसके कारण कई तरह की चर्चा भी शुरू है.

15 को नई सरकार का गठन संभव: बिहार में जो चर्चा है, उसके मुताबिक 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, वहीं 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन हो सकता है. सीएम कौन होगा, ये तो तय नहीं है लेकिन ये साफ है कि बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री होगा. वहीं, जेडीयू कोटे से डिप्टी सीएम होगा. निशांत कुमार के नाम की भी चर्चा है.

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