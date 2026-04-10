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क्या बिहार में बाजी पलट जाएगी..? नीतीश के मंत्री बोले- "जब इस्तीफा देंगे तब न नई सरकार बनेगी"

नीतीश कब मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? कौन अगला सीएम होगा इसको लेकर सस्पेंस बढ़ गया है. विजय चौधरी का बयान चौंकाने वाला है-

नीतीश कब पद से इस्तीफा देंगे
नीतीश कब पद से इस्तीफा देंगे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 10, 2026 at 7:17 PM IST

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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण से बिहार लौटे करीबी मंत्री ने अपने बयान से सनसनी फैला दी. उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही दो शब्द में जवाब दिया और कार में बैठकर आगे की ओर निकल गए.

विजय चौधरी का चौंकाने वाला बयान : मंत्री विजय चौधरी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया कि क्या सीएम नीतीश इस्तीफा देंगे? इस सवाल के जवाब में उन्होंने रहस्यों से भरा जवाब दिया. उनका जवाब सुनकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में एक बार फिर बाजी पलटने वाली है.

विजय चौधरी का चौंकाने वाला बयान (ETV Bharat)

कहीं खेला तो नहीं होने वाला? : विजय चौधरी ने साफ-साफ कहा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा में सदस्यता ग्रहण कर लेने से बिहार में सरकार नहीं बदल जाएगी. सरकार तब बनेगी जब नीतीश इस्तीफा देंगे. सरकार इस्तीफा देने से बनती है. इंतजार कीजिए अभी समय नहीं है.

''अभी नीतीश कुमार राज्यसभा का सदस्य बने हैं, शपथ लिए हैं, अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं. जब इस्तीफा देंगे उसके बाद नई सरकार की गठन को लेकर आप लोग चर्चा कीजिएगा.''- विजय चौधरी, मंत्री, बिहार

दिल्ली में टली बीजेपी की बैठक : विजय चौधरी के बयान से ऐसा लगता है कि अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई हैं और न ही बीजेपी-जेडीयू की ओर से ये सहमति बन पाई है कि नीतीश कुमार बिहार में इस्तीफा कब देंगे. वैसे भी आज बीजेपी की दिल्ली पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली बैठक टल गई है.

कौन होगा बिहार का अगला सीएम ? : कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से पहले यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्यता लेने के 4 दिन बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, इस अटकलें के बीच मंत्री विजय चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया है, इससे स्पष्ट हो गया है कि एनडीए का मुख्यमंत्री पद किसे दिया जाएगा यह तय नहीं है.

ऐसे चुना जाएगा बिहार का अगला सीएम : जब भी बैठक होगी तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए के नेता एक साथ बैठेंगे. उसके बाद ही मुख्यमंत्री पद का निर्णय होगा. फिलहाल मंत्री विजय चौधरी का बयान बहुत कुछ कहता है.

सीएम के नाम पर मुहर का इंतजार : अब देखना यह है कि आगे आगे बिहार के राजनीति में किस तरह का मोड़ आता है. जिस तरह से लगातार अटकलें लगायी जा रही थी कि जल्द ही भाजपा कोटे के मुख्यमंत्री बिहार में होंगे उस पर मुहर कब तक लग पाती है?

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