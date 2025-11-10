ETV Bharat / state

गुस्से में आए नीतीश के मंत्री विजय चौधरी, जानें किसे और क्यों कहा हिटलर का वंशज

पटना : बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले जहां तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई तरह के आरोप लगाए. वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार ने भी अपने मंत्रियों को भी मैदान में उतारा. मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी जैसे मुद्दे को उठाने और महिलाओं को ₹10000 देने को लेकर भ्रम फैलाने पर महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा.

विपक्ष भ्रम फैला रहा है- विजय चौधरी : जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को ₹10000 की राशि दी गई है. यह राशि रोजगार के लिए दी गई है. सहायता योजना के तहत यह राशि सरकार ने दी है और अब जीविका के माध्यम से राशि दी जा रही है. इसे वापस लेने का सवाल ही नहीं है.

विजय कुमार चौधरी अपनी बात रखते हुए (ETV Bharat)

''जो महिला रोजगार में बेहतर करेंगीं उनको ₹200000 की और मदद दी जाएगी. जिन महिलाओं को राशि नहीं मिली है उन्हें भी 10000 आने वाले समय में दिया जाएगा. विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि सरकार राशि वापस ले लेगी जबकि ऐसी कहीं कोई बात नहीं है. जीविका दीदियों को भी पता है कि लोन की राशि किस तरह से दी जाती है लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.''- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार