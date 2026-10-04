केंद्र सरकार की उदासीनता से अटका है झारखंड के पीडीएस दुकानदारों का कमीशन- मंत्री इरफान अंसारी
झारखंड में पीडीएस डीलर्स के बकाए कमीशन को लेकर मंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 1:56 AM IST
रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है. राज्य के 25 सौ से ज्यादा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलरों के बकाया कमीशन को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है.
मंत्री ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता का खामियाजा राज्य के पीडीएस डीलरों को उठाना पड़ रहा है. मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की सरकार पीडीएस डीलरों की समस्याओं के प्रति बेहद गंभीर है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डीलरों के लंबित कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के सात माह के बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में जल्द सकारात्मक कार्रवाई होगी.
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलर खाद्य वितरण व्यवस्था की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इन्हीं के माध्यम से राज्य के लाखों गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचता है. ऐसे में डीलरों के कमीशन का समय पर भुगतान केवल वित्तीय विषय नहीं, बल्कि पूरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है.
उन्होंने कहा कि हमारे डीलर इस पूरे पीडीएस सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं,उनके भी परिवार हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं. इसलिए उनके कमीशन का समय पर भुगतान करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.
विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार की ओर से डीलर कमीशन के रूप में एक वर्ष की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है. उपलब्ध राशि के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है तथा शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए भी राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि डीलरों के भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार से डीलरों के बकाया भुगतान को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं और इस विषय पर लगातार वार्ता कर रहा हूं, विभागीय स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मेरा प्रयास है कि डीलरों को उनके बकाया कमीशन के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े. इस वित्तीय वर्ष का कमीशन दिलाने का काम किया गया है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि बाकी राशि के भुगतान के लिए भी पूरी मजबूती से प्रयास जारी रहेगा.
उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों को लेकर वह लगातार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और उनका उद्देश्य खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाना है. सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही विभाग की प्राथमिकता है.
“नेतागिरी नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान”
डीलर एसोसिएशन के कुछ बयानों पर मंत्री ने नाराजगी के साथ-साथ अफसोस भी जाहिर किया. उन्होंने कहा कि डीलरों की समस्याओं को लेकर सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है. किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन या अनावश्यक बयानबाजी के बजाय सीधे विभाग से संवाद करना अधिक प्रभावी होगा.
इस वित्तीय वर्ष में 14 जिलों का पूरा भुगतान हो चुका है और बाकी जिलों का भुगतान भी जल्द हो जाएगा. फिलहाल मामला ट्रेजरी में लंबित है, जिसका शीघ्र समाधान होगा. इसलिए डीलर बेवजह परेशान न हों—आपका मंत्री गंभीर है और हमेशा आपके साथ खड़ा है.
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि डीलर एसोसिएशन से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग नेतागिरी न करें, जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, सीधे मुझसे आकर कहें. विभाग का मंत्री मैं हूं और आप लोगों की समस्या का रास्ता निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी है, आप मुझसे मिलकर अपनी बात रखें, हम बैठकर समाधान निकालेंगे.
उन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को विभागीय स्तर पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें डीलरों से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा की जाएगी. उन्होंने संगठन के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे बैठक में अपनी समस्याओं और सुझावों को तथ्यात्मक रूप से रखें, ताकि समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाया जा सके.
खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार डीलरों को केवल खाद्यान्न वितरण करने वाली व्यवस्था का हिस्सा नहीं मानती. बल्कि उन्हें गरीबों तक सरकार की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखती है. इसलिए उनके हितों और समस्याओं के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है.
उन्होंने कहा कि मुझे अफसोस होता है जब किसी ऐसे विषय को लेकर, जिस पर सरकार लगातार गंभीरता से काम कर रही है, अनावश्यक बयानबाजी और नेतागिरी की जाती है, अगर किसी डीलर भाई को कोई समस्या है तो वह सीधे मेरे पास आए. मैं उनकी बात सुनने और समाधान निकालने के लिए तैयार हूं. राजनीति या बयानबाजी से नहीं, बल्कि संवाद और समाधान से व्यवस्था मजबूत होगी.
विभागीय मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने दोहराया कि डीलरों के बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर राज्य सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है और केंद्र से लंबित राशि उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. उन्होंने डीलरों से धैर्य रखने तथा विभाग के साथ समन्वय बनाकर चलने की अपील की. उन्होंने कहा कि पीडीएस व्यवस्था को मजबूत करना और डीलरों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
इसे भी पढे़ं- सरकारी राशन दुकानदारों ने राज्य सरकार को दिया अल्टीमेटम, कहा-त्योहारों से पहले कमीशन की राशि का हो भुगतान, वरना करेंगे आंदोलन
इसे भी पढे़ं- सोना सोबरन धोती साड़ी योजना: त्योहार को लेकर 68 लाख लाभुकों को मिलेगा महज 10 रुपया में धोती-साड़ी-लुंगी
इसे भी पढे़ं- राशन वितरण में बड़ा बदलाव, मोदी सरकार लाई सार्थक-PDS योजना, जानें लाभार्थियों को क्या मिलेगा