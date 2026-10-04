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केंद्र सरकार की उदासीनता से अटका है झारखंड के पीडीएस दुकानदारों का कमीशन- मंत्री इरफान अंसारी

रांची: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को घेरा है. राज्य के 25 सौ से ज्यादा जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) डीलरों के बकाया कमीशन को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है.

मंत्री ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की उदासीनता का खामियाजा राज्य के पीडीएस डीलरों को उठाना पड़ रहा है. मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य की सरकार पीडीएस डीलरों की समस्याओं के प्रति बेहद गंभीर है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि डीलरों के लंबित कमीशन के भुगतान की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के सात माह के बकाया कमीशन के भुगतान को लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है और इस दिशा में जल्द सकारात्मक कार्रवाई होगी.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य के 25 हजार से अधिक पीडीएस डीलर खाद्य वितरण व्यवस्था की बेहद महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इन्हीं के माध्यम से राज्य के लाखों गरीब, जरूरतमंद और वंचित परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचता है. ऐसे में डीलरों के कमीशन का समय पर भुगतान केवल वित्तीय विषय नहीं, बल्कि पूरी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है.

उन्होंने कहा कि हमारे डीलर इस पूरे पीडीएस सिस्टम की महत्वपूर्ण कड़ी हैं,उनके भी परिवार हैं और उनकी भी जिम्मेदारियां हैं. इसलिए उनके कमीशन का समय पर भुगतान करना हमारी जिम्मेदारी है. सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह गंभीर और संवेदनशील है.

विभागीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सरकार की ओर से डीलर कमीशन के रूप में एक वर्ष की राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है. उपलब्ध राशि के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है तथा शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए भी राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है.

उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया गया है कि डीलरों के भुगतान में अनावश्यक विलंब न हो. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्र सरकार से डीलरों के बकाया भुगतान को शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं और इस विषय पर लगातार वार्ता कर रहा हूं, विभागीय स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. मेरा प्रयास है कि डीलरों को उनके बकाया कमीशन के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े. इस वित्तीय वर्ष का कमीशन दिलाने का काम किया गया है और मैं भरोसा दिलाता हूं कि बाकी राशि के भुगतान के लिए भी पूरी मजबूती से प्रयास जारी रहेगा.

उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों को लेकर वह लगातार दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और उनका उद्देश्य खाद्य वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत एवं प्रभावी बनाना है. सरकार की योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यही विभाग की प्राथमिकता है.

“नेतागिरी नहीं, संवाद से निकलेगा समाधान”

डीलर एसोसिएशन के कुछ बयानों पर मंत्री ने नाराजगी के साथ-साथ अफसोस भी जाहिर किया. उन्होंने कहा कि डीलरों की समस्याओं को लेकर सरकार का दरवाजा हमेशा खुला है. किसी भी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन या अनावश्यक बयानबाजी के बजाय सीधे विभाग से संवाद करना अधिक प्रभावी होगा.