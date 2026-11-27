मंत्री टंकराम वर्मा ने गिनाई उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धि, बजट में 42% में बढ़ोतरी, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अंग्रेजी कम्युनिकेशन कोर्स
छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा का बजट अब 1816 करोड़ रुपए हुआ, बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले इस पर सरकार का फोकस: टंकराम वर्मा
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 8:03 PM IST
रायपुर. छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की उपलब्धियों और काम को लेकर प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से सरकार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए 90 घंटे का अंग्रेजी कम्युनिकेशन कोर्स चलाया जा रहा है. इसके अलावा इंटर्नशिप नीति समेत उच्च शिक्षा विभाग के बजट की भी जानकारी दी.
उच्च शिक्षा का बजट 42 प्रतिशत बढ़ा
मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा विभाग का बजट 1277 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 1816 करोड़ रुपये हो गया है. इस तरह बजट में करीब 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश के 84 महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 418.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में वर्ष 2024 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है. इसके तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में सुधार किया गया है. विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 30 प्रतिशत अंक सतत आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए गए हैं. चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का पांचवां सेमेस्टर भी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू किया गया है.- टंकराम वर्मा, मंत्री
भारतीय संस्कृति और परंपरा को पाठ्यक्रम में जगह
मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा, महापुरुषों के विचार, सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है. इसके साथ ही पारंपरिक और स्थानीय कौशल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी आगे लेकर चलना जरूरी है.
आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 90 घंटे का अंग्रेजी कोर्स
अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों में अंग्रेजी बोलने की क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए 90 घंटे का अंग्रेजी कम्युनिकेशन कोर्स शुरू किया गया है. यह कोर्स प्रदेश के 148 महाविद्यालयों में संचालित हो रहा है. इसमें लगभग 10 हजार विद्यार्थियों ने पंजीयन कराया है. मंत्री ने कहा कि दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने का बेहतर अवसर देने के लिए यह पहल की गई है.
तीन साल में खुले 13 नए महाविद्यालय
मंत्री ने बताया कि पिछले तीन साल में प्रदेश में 13 नए शासकीय महाविद्यालय शुरू किए गए हैं. इन महाविद्यालयों के लिए 391 नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं. बलरामपुर के शासकीय महाविद्यालय में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 5 करोड़ 71 लाख रुपये जारी किए गए हैं.
वहीं, रायपुर के शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय में बॉटनिकल गार्डन को ऑक्सीजोन के रूप में विकसित करने के लिए 7 करोड़ 32 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अलावा 13 महाविद्यालयों में छात्रावास, 33 महाविद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष और 10 महाविद्यालयों में बाउंड्रीवाल निर्माण की स्वीकृति दी गई है.
शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति पर काम
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि लंबे समय से लंबित 364 सहायक प्राध्यापकों को पदोन्नति देकर प्राध्यापक बनाया गया है. वहीं, 151 प्राध्यापकों को स्नातक प्राचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई है. प्राचार्य के 151 पदों पर पदोन्नति के लिए 293 प्राध्यापकों का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) को भेजा गया है. इसके साथ ही शासकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के 590 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी पीएससी में चल रही है.
शोध कार्यों को भी मिल रहा बढ़ावा
मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अब तक 577 पीएचडी की अनुमति दी गई है. वर्तमान में 105 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं. इसके अलावा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ व्यावहारिक अनुभव और रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इंटर्नशिप नीति 2026 तैयार की गई है.
प्रदेश में उच्च शिक्षा की स्थिति जानिए
मंत्री के अनुसार, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 9 राजकीय विश्वविद्यालय, 20 निजी विश्वविद्यालय, 348 शासकीय महाविद्यालय और 335 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं. शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 में कुल 2,84,846 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं. इनमें 87,544 छात्र और 1,97,302 छात्राएं शामिल हैं. प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात (GER) 24.8 है.
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है, ताकि प्रदेश के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा और आगे बढ़ने का अवसर मिल सके.