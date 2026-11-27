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मंत्री टंकराम वर्मा ने गिनाई उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धि, बजट में 42% में बढ़ोतरी, अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए अंग्रेजी कम्युनिकेशन कोर्स

मंत्री टंकराम वर्मा ने गिनाई उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धि ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर. छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने विभाग की उपलब्धियों और काम को लेकर प्रेसवार्ता की. उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और सभी विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, इसी उद्देश्य से सरकार काम कर रही है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों में अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए 90 घंटे का अंग्रेजी कम्युनिकेशन कोर्स चलाया जा रहा है. इसके अलावा इंटर्नशिप नीति समेत उच्च शिक्षा विभाग के बजट की भी जानकारी दी.

बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले इस पर सरकार का फोकस: टंकराम वर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) उच्च शिक्षा का बजट 42 प्रतिशत बढ़ा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा विभाग का बजट 1277 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 1816 करोड़ रुपये हो गया है. इस तरह बजट में करीब 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. प्रदेश के 84 महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 418.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.