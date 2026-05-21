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धमतरी के सुशासन तिहार में पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा, कई हितग्राहियों को जरूरी सामान वितरित, पीपरछेड़ी शिविर में 3021 आवेदन आए

धमतरी के सुशासन तिहार में पहुंचे मंत्री टंकराम वर्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

पीपरछेड़ी क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले 22 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर अपनी समस्याएं, शिकायतें और मांगें दर्ज कराईं. विभागीय अधिकारियों ने कई आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया, वहीं शासन की कई योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई. शिविर में कुल 3021 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 164 आवेदनों का तत्काल निराकरण किया गया.

सुशासन तिहार 2026 के तहत कुरूद और धमतरी विकासखंड में लगे शिविर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी: जिले में आयोजित सुशासन तिहार-2026 के समाधान शिविरों में ग्रामीणों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. गुरुवार को कुरूद विकासखंड के ग्राम चोरभट्टी में नौवां एवं धमतरी विकासखंड के ग्राम पीपरछेड़ी में दसवां समाधान शिविर आयोजित किया गया. पीपरछेड़ी में आयोजित विशाल समाधान शिविर में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा भी शामिल हुए.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में तेजी से पक्के मकानों का निर्माण कराया जा रहा है. मुख्यमंत्री की पहली कैबिनेट बैठक में ही 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए थे. इसके अलावा आवास प्लस योजना के पात्रता नियमों में शिथिलता देकर अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.- प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा

योजनाओं का लें लाभ- मंत्री टंकराम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

योजनाओं का लें लाभ- टंकराम

मंत्री ने शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से सीधे संवाद भी किया. मंत्री वर्मा ने किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का जिक्र किया. इसके अलावा बोनस वितरण, महतारी वंदन योजना, रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं के बारे में जानकारी दी. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें और अपनी समस्याएं बिना संकोच शिविरों में दर्ज कराएं.

कुल 40 शिविर लगेंगे

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि जिले में कुल 40 समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. अब तक 10 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है. उन्होंने बताया कि शिविरों के माध्यम से शासन की लगभग 120 सेवाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही हैं.

कई हितग्राहियों को जरूरी सामान वितरित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हितग्राहियों को मिला लाभ

शिविर के दौरान कई विभागों ने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी वितरित किया. किसानों को किसान किताबें और कृषि स्प्रे यंत्र दिए गए. मत्स्य विभाग ने मछली पालकों को आईस बॉक्स और मछली जाल प्रदान किए. महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुपोषण किट, पासबुक और किशोरी बालिकाओं को स्वच्छता किट वितरित की.

कृषि विभाग ने कृषि उपकरण, श्रम विभाग ने सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को गृह प्रवेश की चाबी, स्वास्थ्य विभाग ने बीपी मशीन और समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण प्रदान किए. जनपद पंचायत ने सात नए राशन कार्ड भी वितरित किए.

शिविर में विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक रंजना साहू, महापौर रामू रोहरा, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे.