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धमतरी में शाला प्रवेशोत्सव, मंत्री टंकराम वर्मा ने बच्चों को दिए बड़े सपने देखने के मंत्र

कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण से हुई. प्रभारी मंत्री ने नूतन विद्यालय परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाना केवल प्रकृति की सेवा नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है. उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की.

धमतरी: मराठा मंगल भवन में आयोजित शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास एवं उच्च शिक्षा और जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, अभिभावकों और बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की उपस्थिति रही.

बच्चों को बांटी गई किताबें और यूनीफॉर्म, कई छात्र सम्मानित

शाला प्रवेशोत्सव के दौरान पहली बार स्कूल पहुंचे बच्चों का तिलक लगाकर और पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया. बच्चों के चेहरों पर नए स्कूल और नए सत्र की खुशी साफ दिखाई दे रही थी. प्रभारी मंत्री ने बच्चों को यूनिफॉर्म और किताबें बांटी. सरस्वती साइकिल योजना के तहत छात्राओं को साइकिलें भी दी गईं, वहीं दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई. इस अवसर पर शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक और अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित भी किया गया.

मंत्री ने लगाया एक पेड़ मां के नाम (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री ने छात्रों को सुनाई प्रेरणादायक कहानी

अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि बेहतर इंसान और मजबूत समाज बनाने की नींव है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे बड़े लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें. उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी ही भविष्य में वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, सैनिक और देश का नेतृत्व करने वाला नागरिक बनेगा. बच्चों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक संत और तीन मजदूरों की कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि जब संत ने तीन मजदूरों से पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, तो दो मजदूरों ने जवाब दिया कि वे सिर्फ पत्थर तोड़ रहे हैं, जबकि तीसरे मजदूर ने कहा कि वह ऐसे बांध के निर्माण में योगदान दे रहा है, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई और लोगों को पीने का पानी मिलेगा. इस प्रसंग के माध्यम से उन्होंने समझाया कि किसी भी कार्य की सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि उसके पीछे की सोच और उद्देश्य से तय होती है.

सभी बच्चों को बधाई. बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और जिला औऱ प्रदेश का नाम रौशन करें. पहले की शिक्षा और आज की शिक्षा में में काफी बदलाव आ गया है. पढ़ाई में अब नई टेक्नोलॉजी की उपयोग हो रहा है. हमारे बच्चे काफी आगे जा रहे हैं- टंकराम वर्मा, मंत्री, छत्तीसगढ़

पैरेंट्स से मंत्री की अपील

मंत्री ने बच्चों से केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित न रहने की बात कही. उन्होंने कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी नागरिक बनना है. ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच को जीवन का आधार बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने शिक्षकों से बच्चों में नवाचार और नैतिक मूल्यों का विकास करने और अभिभावकों से बच्चों को अच्छे संस्कार देने का आग्रह किया.

धमतरी में शाला प्रवेशोत्सव में मंत्री टंकराम वर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

राज्य सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश में विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है. डिजिटल शिक्षा, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, गणवेश और अन्य छात्र हितैषी योजनाओं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे.

बच्चों को बांटा गया यूनिफॉर्म और किताबें (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रभारी मंत्री का बच्चों के साथ न्योता भोज

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया. लोक संस्कृति और देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया. इसके बाद प्रभारी मंत्री बच्चों के बीच पहुंचे और उनके साथ आत्मीयता से न्योता भोजन किया. बच्चों के साथ बैठकर भोजन करने के इस दृश्य ने कार्यक्रम को और भी यादगार बना दिया.

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राएं हुई सम्मानित (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्वागत भाषण में जिले में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, विद्यालयों की अधोसंरचना के विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयासों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य हर बच्चे को सुरक्षित, समावेशी और प्रेरणादायी शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराना है ताकि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सके.