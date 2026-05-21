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स्वतंत्र देव सिंह बोले, डबल इंजन की सरकार नीचे तक काम कर रही है...

बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भाग लेने बुलंदशहर पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं में भरा जोश.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 11:50 AM IST

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बुलंदशहर: यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुधवार को बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलंदशहर पहुंचे. इस दौरान देव सिंह ने कहा, संगठन और सरकार मिलकर योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाती है. इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा के अनुसार काम करती है. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं.

उन्होंने कहा कि इन प्रशिक्षण शिविरों का मकसद कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, कार्यशैली, बूथ प्रबंधन और केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रशिक्षित करना होता है.

स्वतंत्र देव में कहा कि बीजेपी देश भर में प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिससे कि पार्टी वैचारिक रूप से मजबूत रहे. बीजेपी पार्टी के द्वारा पूरे राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है. भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी विचारधारा है, जिसके आधार पर हम चलते हैं. कार्यक्रम के माध्यम से कार्यकर्ता का निर्माण होता है.

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन दोनों मिलकर सरकार की योजना सभी तक पहुंचाने का काम करती है. कोई अछूता है तो उसको घर मिल जाए. राशन कार्ड नहीं है तो उसको राशन कार्ड मिल जाए. सरकार चार लाख करोड़ सम्मान निधि योजना किसानों के खाते में भेज रहे रही है.

उन्होंने कहा कि आदरणीय मोदी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार नीचे तक काम कर रही है. स्वतंत्र देव ने राहुल गांधी के महंगाई के सवाल पर बोलते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा आप राज्य के अंदर जाईए आलू की क़ीमत क्या है? सब्ज़ी की कीमत क्या है? राहुल गांधी कभी गरीब किसानों को देखे हैं? आप किसी सब्ज़ी मंडी में जाइए , किसान, व्यापारियों, राहुल गांधी को पता नहीं कहां मंहगाई दिखाई दे रही है?

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