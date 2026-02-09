ETV Bharat / state

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का अल्टीमेटम, 30 दिन में 100% घरों में जलापूर्ति नहीं होने पर कंपनियों के मालिक जाएंगे जेल

सोमवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने विन्ध्य, बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की.

मंत्री स्वतंत्र देव ने की समीक्षा बैठक.
मंत्री स्वतंत्र देव ने की समीक्षा बैठक. (Photo Credit; Jal Shakti Minister Office)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 9:34 PM IST

लखनऊ : जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र के सभी घरों तक 30 दिन के भीतर जलापूर्ति का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने सोमवार को विन्ध्य, बुंदेलखंड के जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए अल्टीमेटम दिया कि 30 दिन के भीतर काम पूरा न होने पर कंपनियों के खिलाफ एफआईआर और टर्मिनेशन की कार्रवाई की जाएगी. विन्ध्य और बुंदेलखंड में धीमी गति से कार्य कर रही बीजीसीसी और एल एंड टी के कामकाज पर जलशक्ति मंत्री ने नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि तय समय में काम पूरा नहीं हुआ, तो कंपनी के मालिकान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा.

जलशक्ति मंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र की सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई. इसमें 4-5 योजनाओं को छोड़कर सभी योजनाओं का कार्य 100 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया है. अधिकतर गांवों में 100 प्रतिशत जलापूर्ति की जा रही है. उन्होंने बताया कि करीब तीन फीसदी गांवों में पाइपलाइन डैमेज या अन्य कारणों से नियमित जलापूर्ति प्रभावित हुई है. उसमें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.

जनप्रतिनिधियों से संवाद कर दें पूरी जानकारी : जलशक्ति मंत्री ने सभी जिलों के अधिशासी अभियंता और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो जनप्रतिनिधियों को हर स्थिति से अवगत कराएं. उन्हें योजना के तहत हो रहे कार्यों की पूरी जानकारी देने के निर्देश दिए. ऐसा न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी जलशक्ति मंत्री ने दिए. साथ ही जिले के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीणों के बीच जाकर समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए.

लगभग 22,000 गांवों में मनाया जाएगा जल उत्सव : जलशक्ति मंत्री ने निर्देश दिए कि जिन गांवों में 100 प्रतिशत घरों में जलापूर्ति की जा रही है. उन सभी गांवों में 8 से 22 मार्च तक जल उत्सव मनाया जाएगा. जलशक्ति मंत्री के निर्देश के बाद राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ने प्रदेश के करीब 22,000 गांवों में जल उत्सव मनाने की तैयारी शुरू कर दी है.

जलापूर्ति से जुड़ी हर जानकारी देगा जल सारथी ऐप : जलशक्ति मंत्री ने जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए जल सारथी ऐप लॉन्च किया. इस ऐप के माध्यम से जल जीवन मिशन से जुड़े हर गांव के बारे में जानकारी मिल सकेगी. ऐप के माध्यम से ग्रामीणों को गांव में जलापूर्ति की स्थिति, परियोजना पर हुए खर्च, निर्माणाधीन परियोजनाओं की स्थिति की पूरी जानकारी मिल सकेगी साथ ही अधिकारियों के नाम और नंबर उपलब्ध रहेंगे. इस ऐप से लोग जलापूर्ति से संबंधित शिकायत भी कर सकेंगे.

सड़क रिस्टोरेशन का 97 प्रतिशत काम पूरा : जलशक्ति मंत्री ने पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की. इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसी भी हाल में मार्च अंत तक सभी जगहों पर क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए. अधिकारियों ने बताया कि बुंदेलखंड और विन्ध्य क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के दौरान लगभग 9772 किलोमीटर सड़क को काटने की जरूरत पड़ी, जिसके सापेक्ष 9,435 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है. कुछ जगहों पर बरसात या जलभराव के कारण सड़के दोबारा धस गई हैं. उन जगहों पर अभियान चलाकर सड़कों को ठीक कराया जा रहा है.

