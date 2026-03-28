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कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बोले- UP के किसान बनेंगे उद्यमी, युद्ध जैसी परिस्थितियों में नाजायज राजनीति कर रहा विपक्ष

कानपुर: अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर शुरू किए गए हमले का आज 29वां दिन है. इस बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है. इजराइल की ओर से ईरान और लेबनान में हमले जारी है. वहीं ईरान की ओर से भी खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे में पीएम मोदी ने पूरे देश के लोगों से अपील की है, वह संयमित और संतुलित मात्रा में गैस सिलेंडर, पेट्रोल समेत अन्य उन उत्पादों का प्रयोग करें. उन्होंने कहा कि इस बात का दु:ख और कष्ट है कि विपक्ष मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भी नाजायज तरीके से राजनीति कर रहा है.

शुक्रवार को ये बातें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहीं. वह कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि (सीएसए विवि) में आयोजित तीन दिवसीय एमएसएमई कांक्लेव व क्षेत्रीय ट्रेड शो कार्यक्रम में शामिल हुए थे और पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा देश के अंदर सर्वाधिक खाद्य उत्पादन के मामले में सूबे का पहला स्थान पिछले सात सालों से है.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व एमएसएमई मंत्री राकेश सचान (ETV Bharat)

हम गन्ना उत्पादन, धान उत्पादन, दूध उत्पादन में जहां नंबर एक की पोजीशन पर हैं. वहीं, अब मछली उत्पादन में भी नंबर एक बनने की ओर अग्रसर हैं. बोले, इस तरह के कांक्लेव से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उप्र का हर किसान अब उद्यमी बनेगा. पीएम मोदी ने यही संकल्प लिया है, जिसे पूरा करना है. इसके लिए हम किसानों को कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से सीधे बाजार तक लेकर जाएंगे. उनके उत्पादों का जब उन्हें उचित मूल्य मिलेगा, तो निश्चित तौर पर उनकी आय में इजाफा होगा.



जो लैब में प्रयोग हो रहे, वह अब खेतों में दिखेंगे: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कुछ दिनों पहले झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विवि की स्थापना हुई, तो वहीं महात्मा बुद्ध कृषि विवि भी अब संचालित है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को शुरू किया गया है. इन सभी में कार्यरत शिक्षकों, शोधार्थियों से कहा गया है, जो प्रयोग वह लैब के अंदर कर रहे हैं.